Платье в стиле ночной рубашки — модный хит лета 2025

Девушка в платье. Фото: Freepik

Этим летом в моду возвращается одна очень особенная вещь — платье, что напоминает ночную рубашку. Но не спешите путать его с домашней одеждой. Это не просто тренд — это настоящая любовь с первого взгляда. Она легкая, мягкая, не сковывает движений и выглядит очаровательно.

Новини.LIVE расскажет больше о новом тренде.

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Такие платья сейчас везде — их можно увидеть и в коллекциях модных домов типа Miu Miu и Chloé, и в линейках брендов, которые мы можем позволить себе — Doen, Reformation, Rixo, и даже у наших украинских дизайнеров. А еще их любят "охотницы" за уникальным винтажем — настоящие жемчужины часто появляются на сайтах перепродажи.

Шелковое платье. Фото из Instagram

Чем это платье особенное

Оно будто создано для жаркого лета: простой свободный крой, приятная на ощупь ткань — хлопок, шелк или сатин — и детали, которые делают его похожим на что-то романтичное и нежное: кружево, вышивка, тонкие бретельки или легкие рукава. Это та вещь, которую можно носить целый день и она не надоест.

В 2025 году мода будто немного устала от показной сексуальности. Она стала об удобстве, бережном отношении к себе, легкости и естественности. И это платье — идеальное воплощение этого настроения.

Роскошное платье. Фото из Instagram

Как это платье носить

Очень просто:

Днем с сандалиями на плоской подошве или лоферами, а также добавьте большую сумку и немного украшений.

Вечером смените обувь на босоножки с тонкими ремешками, наденьте серьги или несколько колец, чтобы получить элегантный образ.

Это платье подходит всем, независимо от возраста, фигуры или стиля. Оно как дыхание свежего воздуха в гардеробе. И если вы ищете что-то, что будет и красивым, и удобным, и модным — это именно оно.

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