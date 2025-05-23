Сукня в стилі нічної сорочки — модний хіт літа 2025

Дівчина в сукні. Фото: Freepik

Цього літа у моду повертається одна дуже особлива річ — сукня, що нагадує нічну сорочку. Але не поспішайте плутати її з домашнім одягом. Це не просто тренд — це справжня любов з першого погляду. Вона легка, м'яка, не сковує рухів і має чарівний вигляд.

Новини.LIVE розповість більше про новий тренд.

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Такі сукні зараз скрізь — їх можна побачити і в колекціях модних будинків типу Miu Miu та Chloé, і в лінійках брендів, які ми можемо дозволити собі — Doen, Reformation, Rixo та навіть у наших українських дизайнерів. А ще їх полюбляють "полювальниці" за унікальним вінтажем — справжні перлини часто з’являються на сайтах перепродажу.

Шовкова сукня. Фото з Instagram

Чим ця сукня особлива

Вона ніби створена для спекотного літа: простий вільний крій, приємна на дотик тканина — бавовна, шовк чи сатин — і деталі, які роблять її схожою на щось романтичне й ніжне: мереживо, вишивка, тонкі бретельки або легкі рукави. Це та річ, яку можна носити цілий день і вона не набридне.

У 2025 році мода ніби трохи втомилася від показної сексуальності. Вона стала про зручність, дбайливість до себе, легкість і природність. І ця сукня — ідеальне втілення цього настрою.

Розкішна сукня. Фото з Instagram

Як цю сукню носити

Дуже просто:

Вдень із сандалями на плоскій підошві або лоферами, а також додайте велику сумку й трохи прикрас.

Увечері змініть взуття на босоніжки з тонкими ремінцями, надіньте сережки або кілька каблучок, щоб отримати елегантний образ.

Ця сукня пасує всім незалежно від віку, фігури чи стилю. Вона як подих свіжого повітря в гардеробі. І якщо ви шукаєте щось, що буде і красивим, і зручним, і модним — це саме вона.

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