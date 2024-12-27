Лучшие стрижки для женщин после 50 — будете выглядеть моложе

Женщина со стильной стрижкой. Фото: Freepik

Многие женщины в любом возрасте хотят выглядеть волшебно, а после 40 или 50 лет поиск идеального способа сохранить молодость становится особенно актуальным. Одним из самых простых и одновременно эффективных методов обновить внешность является правильная стрижка.

Новини.LIVE предлагает рассмотреть несколько стильных идей, которые помогут выглядеть неотразимо.

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Короткий боб — классика, которая всегда в моде

Эта стрижка отлично сохраняет женственность и придает волосам объем. Ее можно укладывать по-разному, что делает боб универсальным выбором для любого случая. А длинная челка придает загадочности и шарма.

Попробуйте несколько вариантов укладки, чтобы найти именно тот, который идеально подчеркнет ваш стиль. Такая стрижка отлично сочетается как с деловыми костюмами, так и с вечерними платьями. К тому же укладка займет всего несколько минут, что особенно важно для современных женщин.

Короткий боб. Фото с Instagram



Главное — избегать чрезмерного объема, ведь это может визуально прибавить несколько лишних лет. В то же время пышный боб выглядит статусным и подходит для образа бизнес-леди. Если добавить асимметричную челку, это сделает стрижку более смелой и раскрепощенной, что отлично подходит для неформального стиля одежды.

Смелая текстурная стрижка

Эта стрижка с легкой текстурой и короткой челкой — выбор для тех, кто любит дерзкий вид. Она подходит для волос любого цвета и формы. Такая прическа удачно сочетается как с деловой одеждой, так и с повседневными луками в стиле casual.



Для яркого акцента можно добавить макияж с красной помадой — это подчеркнет смелость образа. К тому же укладка не займет много времени: достаточно подсушить волосы феном и нанести немного стайлинга.

Текстурная стрижка. Фото с Instagram

Короткая стрижка с удлиненной челкой

Этот вариант идеально подходит для любого типа волос: тонких, густых или вьющихся. Благодаря удлиненной челке образ выглядит романтично и женственно. Хотя укладка немного сложнее из-за челки, но это дает возможность добавить объема в нужных зонах, например, у висков.

Стрижка с удлиненной челкой. Фото с Instagram



Если добавить легкий хаос или даже выбрить виски, это сделает прическу более дерзкой и игривой. Но даже в более спокойном варианте эта стрижка выглядит стильно и элегантно.

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