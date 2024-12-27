Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Стрижки для женщин после 50 — стильные варианты, что омолаживают arrow

Стрижки для женщин после 50 — стильные варианты, что омолаживают

27 декабря 2024 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Лучшие стрижки для женщин после 50 — будете выглядеть моложе
Женщина со стильной стрижкой. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Многие женщины в любом возрасте хотят выглядеть волшебно, а после 40 или 50 лет поиск идеального способа сохранить молодость становится особенно актуальным. Одним из самых простых и одновременно эффективных методов обновить внешность является правильная стрижка.

Новини.LIVE предлагает рассмотреть несколько стильных идей, которые помогут выглядеть неотразимо.

Читайте также:

Какие стрижки идеально подходят женщинам после 50 лет

Короткий боб — классика, которая всегда в моде

Эта стрижка отлично сохраняет женственность и придает волосам объем. Ее можно укладывать по-разному, что делает боб универсальным выбором для любого случая. А длинная челка придает загадочности и шарма.

Попробуйте несколько вариантов укладки, чтобы найти именно тот, который идеально подчеркнет ваш стиль. Такая стрижка отлично сочетается как с деловыми костюмами, так и с вечерними платьями. К тому же укладка займет всего несколько минут, что особенно важно для современных женщин.

Короткий боб подходит женщинам всех возрастов
Короткий боб. Фото с Instagram


Главное — избегать чрезмерного объема, ведь это может визуально прибавить несколько лишних лет. В то же время пышный боб выглядит статусным и подходит для образа бизнес-леди. Если добавить асимметричную челку, это сделает стрижку более смелой и раскрепощенной, что отлично подходит для неформального стиля одежды.

Смелая текстурная стрижка

Эта стрижка с легкой текстурой и короткой челкой — выбор для тех, кто любит дерзкий вид. Она подходит для волос любого цвета и формы. Такая прическа удачно сочетается как с деловой одеждой, так и с повседневными луками в стиле casual.

Для яркого акцента можно добавить макияж с красной помадой — это подчеркнет смелость образа. К тому же укладка не займет много времени: достаточно подсушить волосы феном и нанести немного стайлинга.

Такая короткая стрижка подходит для смелых женщин
Текстурная стрижка. Фото с Instagram

Короткая стрижка с удлиненной челкой

Этот вариант идеально подходит для любого типа волос: тонких, густых или вьющихся. Благодаря удлиненной челке образ выглядит романтично и женственно. Хотя укладка немного сложнее из-за челки, но это дает возможность добавить объема в нужных зонах, например, у висков.

Челка может разнообразить любую прическу
Стрижка с удлиненной челкой. Фото с Instagram


Если добавить легкий хаос или даже выбрить виски, это сделает прическу более дерзкой и игривой. Но даже в более спокойном варианте эта стрижка выглядит стильно и элегантно.

Ранее мы писали о том, какие стрижки стилисты рекомендуют делать после 40 лет.

Также мы сообщали, какая новая модная стрижка станет популярной в 2025 году.

мода стрижки прически стиль женщины за 50 лет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:09 Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиян, которые следят за ними

17:07 Цены на проезд — что изменится для одесситов в новом году

16:47 На Киевщине мужчина застрелил собаку при детях — его судили

16:38 Самолет перед падением испытал вмешательство извне — Aзербайджан

16:37 Украина ограничила удары вглубь России — названы причины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:29 Фантомные дети за 1 тыс. долларов — схема уклонистов на Одесчине

16:22 Криптовалютный ажиотаж — что будет с курсом биткоина в 2025 году

16:19 Пожизненные доплаты к пенсии — кому из украинцев назначают

16:00 В СтратКоме показали, как ВСУ отразили штурм оккупантов

15:57 Правительство разрешило бронирование священнослужителей

17:09 Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиян, которые следят за ними

17:07 Цены на проезд — что изменится для одесситов в новом году

16:47 На Киевщине мужчина застрелил собаку при детях — его судили

16:38 Самолет перед падением испытал вмешательство извне — Aзербайджан

16:37 Украина ограничила удары вглубь России — названы причины

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:29 Фантомные дети за 1 тыс. долларов — схема уклонистов на Одесчине

16:22 Криптовалютный ажиотаж — что будет с курсом биткоина в 2025 году

16:19 Пожизненные доплаты к пенсии — кому из украинцев назначают

16:00 В СтратКоме показали, как ВСУ отразили штурм оккупантов

15:57 Правительство разрешило бронирование священнослужителей

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозирует недельные отключения света в двух областях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно