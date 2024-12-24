Жінки після 50 років обирають цю стрижку — і мають вигляд як у 40

Гарна жінка зі стильною зачіскою. Фото: Freepik

Хочете мати молодший вигляд, але не бажаєте витрачати купу грошей на антивікові креми чи процедури? Усе набагато простіше — правильна стрижка може зробити справжнє диво.

Видання Journee Mondiale нещодавно поділилося секретом, який захопив жінок у всьому світі.

Читайте також:

Це м'яка стрижка шегі з косим чубчиком, яка вже стала фаворитом у 2024 році й обіцяє залишатися в тренді у 2025-му.

Що робить цю стрижку настільки популярною

Вона здатна "зняти" до 10 років і подарувати свіжий вигляд. Сучасний варіант класичної шегі, який з'явився ще у 70-х роках, має кілька ключових змін. Волосся середньої довжини, багатошаровість і довгий чубчик-шторка — ось три складові, які перетворюють цю зачіску на справжній еліксир молодості. Завдяки таким елементам стрижка додає об’єму, пом’якшує риси обличчя та створює ефект природної легкості.

Стрижка шегі. Фото: Instagram

Відомий стиліст Джена Аткін вважає, що ця стрижка — ідеальний вибір для жінок 50+. Вона має невимушений вигляд, але при цьому додає розкоші й підходить майже всім. Багатошаровість дозволяє підкреслити структуру волосся, а чубчик-шторка гарно обрамляє обличчя, привертаючи увагу до очей.

Особливість чубчика-шторки в тому, що він не просто модний, але й функціональний. Завдяки м’яким лініям він маскує зморшки на чолі, додає свіжості й буквально "підтягує" обличчя. Цей варіант підійде для будь-якого типу волосся: прямого, хвилястого чи навіть тонкого. А головне — шегі допомагає створити природний об’єм, який має максимально живий вигляд.

Вид стрижки ззаду. Фото: Instagram

Якщо ваше волосся тонке, додати пишності можна за допомогою текстурувальних засобів, наприклад, сухого шампуню чи спеціального спрею. А для завершення образу скористайтеся круглою щіткою під час сушіння феном — і результат вас точно здивує.

Раніше ми писали про те, яка нова трендова стрижка 2025 року підійде усім.

Також ми повідомляли, які є альтернативи таким стрижкам, як каскад і піксі.