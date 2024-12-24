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Стрижка, що робить жінок 50+ молодшими на 10 років

24 грудня 2024 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Жінки після 50 років обирають цю стрижку — і мають вигляд як у 40
Гарна жінка зі стильною зачіскою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Хочете мати молодший вигляд, але не бажаєте витрачати купу грошей на антивікові креми чи процедури? Усе набагато простіше — правильна стрижка може зробити справжнє диво.

Видання Journee Mondiale нещодавно поділилося секретом, який захопив жінок у всьому світі.

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Це м'яка стрижка шегі з косим чубчиком, яка вже стала фаворитом у 2024 році й обіцяє залишатися в тренді у 2025-му. 

Що робить цю стрижку настільки популярною

Вона здатна "зняти" до 10 років і подарувати свіжий вигляд.  Сучасний варіант класичної шегі, який з'явився ще у 70-х роках, має кілька ключових змін. Волосся середньої довжини, багатошаровість і довгий чубчик-шторка — ось три складові, які перетворюють цю зачіску на справжній еліксир молодості. Завдяки таким елементам стрижка додає об’єму, пом’якшує риси обличчя та створює ефект природної легкості.

Стрижка, яка обіцяє стати хітом 2025 року
Стрижка шегі. Фото: Instagram

Відомий стиліст Джена Аткін вважає, що ця стрижка — ідеальний вибір для жінок 50+. Вона має невимушений вигляд, але при цьому додає розкоші й підходить майже всім. Багатошаровість дозволяє підкреслити структуру волосся, а чубчик-шторка гарно обрамляє обличчя, привертаючи увагу до очей.

Особливість чубчика-шторки в тому, що він не просто модний, але й функціональний. Завдяки м’яким лініям він маскує зморшки на чолі, додає свіжості й буквально "підтягує" обличчя. Цей варіант підійде для будь-якого типу волосся: прямого, хвилястого чи навіть тонкого. А головне — шегі допомагає створити природний об’єм, який має максимально живий вигляд.

Стрижка, що омолоджує на 10 років
Вид стрижки ззаду. Фото: Instagram

Якщо ваше волосся тонке, додати пишності можна за допомогою текстурувальних засобів, наприклад, сухого шампуню чи спеціального спрею. А для завершення образу скористайтеся круглою щіткою під час сушіння феном — і результат вас точно здивує.

Раніше ми писали про те, яка нова трендова стрижка 2025 року підійде усім.

Також ми повідомляли, які є альтернативи таким стрижкам, як каскад і піксі.

мода стрижки краса стиль жінки за 50 років

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17:05 У МАГАТЕ оцінили пошкодження ключових енергооб’єктів України

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