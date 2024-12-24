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Стрижка, делающая женщин 50+ младше на 10 лет

24 декабря 2024 16:01
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Женщины после 50 лет выбирают эту стрижку — и выглядят как у 40
Красивая женщина со стильной прической. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Хотите выглядеть моложе, но не желаете тратить кучу денег на антивозрастные кремы или процедуры? Все гораздо проще — правильная стрижка может совершить настоящее чудо.

Издание Journee Mondiale недавно поделилось секретом, захватившим женщин во всем мире.

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Это мягкая стрижка шегги с косой челкой, которая уже стала фаворитом в 2024 году и обещает оставаться в тренде в 2025-м.

Что делает эту стрижку настолько популярной

Она способна "снять" до 10 лет и подарить свежий вид. Современный вариант классической шегги, появившийся еще в 70-х годах, имеет несколько ключевых изменений. Волосы средней длины, многослойность и длинная челка-шторка — вот три составляющие, которые превращают эту прическу в настоящий эликсир молодости.

Стрижка, обещающая стать хитом 2025 года
Стрижка шегги. Фото: Instagram

Известный стилист Джена Аткин считает, что эта стрижка — идеальный выбор для женщин 50+. Она выглядит непринужденно, но при этом добавляет роскоши и подходит почти всем. Многослойность позволяет подчеркнуть структуру волос, а челка-шторка хорошо обрамляет лицо, привлекая внимание к глазам.

Особенность челки-шторки в том, что она не просто модная, но и функциональная. Благодаря мягким линиям она маскирует морщины на лбу, добавляет свежести и буквально "подтягивает" лицо. Этот вариант подойдет для любого типа волос: прямых, волнистых или даже тонких. А главное, шегги помогает создать естественный объем, который выглядит максимально живым.

Омолаживающая стрижка на 10 лет
Вид стрижки сзади. Фото: Instagram

Если ваши волосы тонкие, добавить пышности можно с помощью текстурирующих средств, например, сухого шампуня или специального спрея.

Раньше мы писали о том, какая новая трендовая стрижка 2025 подойдет всем.

Также мы сообщали, какие есть альтернативы таким стрижкам, как каскад и пикси.

мода стрижки красота стиль женщины за 50 лет

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16:19 Угроза с моря — РФ получила новый ракетоноситель

16:11 В Минобороны анонсировали новую программу в приложении "Армия+"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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16:02 Гвардиола назвал рекорды, которые Ман Сити побьет в этом сезоне

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