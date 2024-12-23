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Нова стрижка 2025 року — модна і пасує усім

23 грудня 2024 16:07
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Нова стрижка 2025 року, що підійде усім жінкам
Cтрижка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

У пошуках нових трендів зачісок на 2025 рік? Тоді ви потрапили саме туди, куди потрібно! Початок нового року — ідеальний час для змін, і нова стрижка або зміна кольору волосся може стати тим самим першим кроком до оновлення. Вибір нового образу може стати не лише джерелом натхнення, а й способом освіжити свій стиль.

Новини.LIVE розповість, на яку стрижку звернути увагу.

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Яка стрижка буде актуальна у 2025 році

Серед головних трендів безумовним лідером є стрижка боб. Вона вже тривалий час не втрачає популярності й залишається універсальним вибором. Її обирають ті, хто прагне створити стильний і сучасний образ.

Особливо популярним буде боб на рівні підборіддя, який має витончений та елегантний вигляд. Така стрижка підкреслює індивідуальність і гармонійно доповнює зимовий гардероб із шарфами та пальтами. Додайте до цього гладкий силует — і ви отримаєте стильний вигляд, який буде модним завжди.

Стрижка боб продовжує підкорювати тренди
Стрижка боб. Фото: Instagram

Для тих, хто надає перевагу природності, у тренді залишаються текстуровані хвилі. Легкість, недбалість і природна текстура — ось головні характеристики цього стилю. Він чудово підійде для тих, хто хоче мати невимушений, але модний вигляд.

Для створення такого ефекту підійдуть спреї для текстуризації, які додають об'єму волоссю без зайвих зусиль.

Боб може мати різний вигляд при укладці
Хвилясте волосся.  Фото: Instagram

Ще одним трендом залишаються стрижки середньої довжини — наприклад, подовжений боб. Це універсальний варіант, який підходить для будь-якої густоти та текстури волосся. 

Подовжений боб має дуже стильний і елегантний вигляд
Подовжений боб.  Фото: Instagram

З таким стилем легко експериментувати, обираючи різні засоби для захисту й укладки, щоб створювати потрібний образ.

Раніше ми писали про те, які стрижки омолоджують і не вимагають багато часу на укладку.

Також ми повідомляли, які стрижки обрати, якщо на меті приховати сивину.

мода стрижки краса стиль 2025 рік

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16:57 Масштабна аварія в Одесі — Іванівський міст перекрито

16:47 Погода на Святвечір — синоптики прогнозують у Львові зимову казку

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:37 Померла зірка культового фільму "Крокодил Данді"

16:17 Аеропорт Одеси — літаки стоять, зарплата директору капає

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