Новая стрижка 2025 года, которая подойдет всем женщинам

Стрижка. Фото: Freepik

В поисках новых трендов причесок на 2025 год? Тогда вы попали именно туда, куда нужно! Начало нового года — идеальное время для перемен, и новая стрижка или изменение цвета волос может стать тем самым первым шагом к обновлению. Выбор нового образа может стать не только источником вдохновения, но и способом освежить свой стиль.

Новини.LIVE расскажет, на какую стрижку обратить внимание.

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Среди главных трендов безусловным лидером остается стрижка боб. Она уже долго не теряет популярности и остается универсальным выбором. Ее выбирают те, кто стремится создать стильный и современный образ.

Особенно популярным будет боб на уровне подбородка, который выглядит изящно и элегантно. Такая стрижка подчеркивает индивидуальность и гармонично дополняет зимний гардероб с шарфами и пальто. Прибавьте к этому гладкий силуэт — и вы получите стильный вид, который будет модным всегда.

Стрижка боб. Фото: Instagram

Для тех, кто предпочитает естественность, в тренде остаются текстурированные волны. Легкость, небрежность и естественная текстура — вот главные характеристики этого стиля. Он отлично подойдет для тех, кто хочет выглядеть непринужденно, но модно.

Для создания такого эффекта подойдут спреи для текстуризации, придающие объем волосам без лишних усилий.

Волнистые волосы. Фото: Instagram

Еще одним трендом остаются стрижки средней длины — например, удлиненный боб. Это универсальный вариант, подходящий для любой густоты и текстуры волос.

Удлиненный боб. Фото: Instagram

С таким стилем легко экспериментировать, выбирая разные средства для защиты и укладки, чтобы создавать нужный образ.

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