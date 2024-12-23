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Новая стрижка 2025 года — модная и подходит всем

23 декабря 2024 16:07
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Новая стрижка 2025 года, которая подойдет всем женщинам
Стрижка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В поисках новых трендов причесок на 2025 год? Тогда вы попали именно туда, куда нужно! Начало нового года — идеальное время для перемен, и новая стрижка или изменение цвета волос может стать тем самым первым шагом к обновлению. Выбор нового образа может стать не только источником вдохновения, но и способом освежить свой стиль.

Новини.LIVE расскажет, на какую стрижку обратить внимание.

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Среди главных трендов безусловным лидером остается стрижка боб. Она уже долго не теряет популярности и остается универсальным выбором. Ее выбирают те, кто стремится создать стильный и современный образ.

Особенно популярным будет боб на уровне подбородка, который выглядит изящно и элегантно. Такая стрижка подчеркивает индивидуальность и гармонично дополняет зимний гардероб с шарфами и пальто. Прибавьте к этому гладкий силуэт — и вы получите стильный вид, который будет модным всегда.

Стрижка боб продолжает покорять тренды
Стрижка боб. Фото: Instagram

Для тех, кто предпочитает естественность, в тренде остаются текстурированные волны. Легкость, небрежность и естественная текстура — вот главные характеристики этого стиля. Он отлично подойдет для тех, кто хочет выглядеть непринужденно, но модно.

Для создания такого эффекта подойдут спреи для текстуризации, придающие объем волосам без лишних усилий.

Боб может иметь разный вид при укладке.
Волнистые волосы. Фото: Instagram

Еще одним трендом остаются стрижки средней длины — например, удлиненный боб. Это универсальный вариант, подходящий для любой густоты и текстуры волос.

Удлиненный боб выглядит очень стильно и элегантно.
Удлиненный боб. Фото: Instagram

С таким стилем легко экспериментировать, выбирая разные средства для защиты и укладки, чтобы создавать нужный образ.

Раньше мы писали о том, какие стрижки омолаживают и не требуют много времени на укладку.

Также мы сообщали, какие стрижки выбрать, если цель скрыть седину.

мода стрижки красота стиль 2025 год

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