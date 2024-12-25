Як мати молодший вигляд після 40 — cтрижки, які кардинально змінюють образ

Жінка зістригає волосся. Фото: Freepik

У 40 років жінки ще залишаються молодими і привабливими, але з часом вони все більше уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду. Стильна стрижка — це чудовий спосіб підкреслити природну красу та залишитися в тренді.

Новини.LIVE розповість, яку зачіску краще зробити після 40 років.

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Волосся — це перше, що привертає увагу. Охайна і стильна стрижка може освіжити зовнішність, зробити образ сучасним і навіть "забрати" кілька років.

Є кілька універсальних варіантів, які підходять для жінок цього віку. Вони не лише додають шарму, але й допомагають мати молодший вигляд.

Три популярні стрижки, які радять стилісти

Стрижка дебют

Ця стрижка є універсальною для різної довжини волосся — короткого, середнього чи навіть довгого. Її головна особливість — плавне обрамлення обличчя, яке має чудовий вигляд на жінках з круглою чи квадратною формою обличчя. Додати чубчик? Чому б і ні! Це ще більше освіжить образ.

Стрижка Дебют. Фото: Instagram

Боб

Це справжня класика, яка ніколи не виходить із моди. Серед різноманіття варіацій кожна жінка знайде свій варіант. Наприклад, класичний боб — мінімалістичний, елегантний і універсальний. Він ідеально підходить для щоденного життя.

Стрижка боб. Фото: Instagram

Каре

Якщо довге волосся вже не приносить задоволення, варто звернути увагу на каре. Ця стрижка надає свіжості та легкості.

Коротке каре додає об’єму тонкому волоссю.

додає об’єму тонкому волоссю. Подовжене каре ідеально підходить для густих пасм, створюючи гармонійний вигляд. Обираючи каре, важливо порадитися зі стилістом, адже воно має підходити до форми обличчя.

Стрижка каре. Фото: Instagram

Чого краще уникати

Після 40 років варто обережно ставитися до надто коротких стрижок, таких як піксі чи гарсон. Вони можуть підкреслити вікові зміни, що не завжди бажано. Натомість обирайте ті варіанти, які додають об’єму та підкреслюють жіночність.

Пам’ятайте: правильна зачіска — це не лише спосіб мати молодший вигляд, але й можливість відчувати себе впевненою та стильною у будь-якому віці.

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