Как выглядеть младше после 40 — стрижки, которые кардинально меняют образ

Женщина состригает волосы. Фото: Freepik

В 40 лет женщины еще остаются молодыми и привлекательными, но со временем они все больше внимания уделяют своему внешнему виду. Стильная стрижка — это отличный способ подчеркнуть природную красоту и остаться в тренде.

Новини.LIVE расскажет, какую прическу лучше сделать после 40 лет.

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Волосы — это первое, что привлекает внимание. Аккуратная и стильная стрижка может освежить внешность, сделать образ современным и даже "убрать" несколько лет.

Есть несколько универсальных вариантов, которые подходят для женщин этого возраста. Они не только придают шарму, но и помогают выглядеть моложе.

Три популярные стрижки, которые советуют стилисты

Стрижка Дебют

Эта стрижка является универсальной для разной длины волос — коротких, средних или даже длинных. Ее главная особенность — плавное обрамление лица, которое выглядит прекрасно на женщинах с круглой или квадратной формой лица.

Добавить челку? Почему бы и нет! Это еще больше освежит образ.

Стрижка Дебют. Фото с Instagram

Боб

Это настоящая классика, которая никогда не выходит из моды. Среди разнообразия вариаций каждая женщина найдет свой вариант. Например, классический боб — минималистичный, элегантный и универсальный. Он идеально подходит для повседневной жизни.

Стрижка боб. Фото с Instagram

Каре

Если длинные волосы уже не доставляют удовольствия, стоит обратить внимание на каре.

Короткое каре придает объем тонким волосам.

придает объем тонким волосам. Удлиненное каре идеально подходит для густых прядей, создавая гармоничный вид. Выбирая каре, важно посоветоваться со стилистом, ведь оно должно подходить к форме лица.

Стрижка каре. Фото с Instagram

Чего лучше избегать

После 40 лет следует осторожно относиться к слишком коротким стрижкам, таким как пикси или гарсон. Они могут подчеркнуть возрастные изменения, что не всегда желательно. В то же время выбирайте те варианты, которые придают объем и подчеркивают женственность.

Помните: правильная прическа — это не только способ выглядеть моложе, но и чувствовать себя уверенной и стильной в любом возрасте.

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