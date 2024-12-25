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Стрижки, что омолаживают — топ выбор для женщин после 40 лет

25 декабря 2024 16:07
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как выглядеть младше после 40 — стрижки, которые кардинально меняют образ
Женщина состригает волосы. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

В 40 лет женщины еще остаются молодыми и привлекательными, но со временем они все больше внимания уделяют своему внешнему виду. Стильная стрижка — это отличный способ подчеркнуть природную красоту и остаться в тренде. 

Новини.LIVE расскажет, какую прическу лучше сделать после 40 лет.

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Волосы — это первое, что привлекает внимание. Аккуратная и стильная стрижка может освежить внешность, сделать образ современным и даже "убрать" несколько лет.

Есть несколько универсальных вариантов, которые подходят для женщин этого возраста. Они не только придают шарму, но и помогают выглядеть моложе.

Три популярные стрижки, которые советуют стилисты

Стрижка Дебют

Эта стрижка является универсальной для разной длины волос — коротких, средних или даже длинных. Ее главная особенность — плавное обрамление лица, которое выглядит прекрасно на женщинах с круглой или квадратной формой лица.  

Добавить челку? Почему бы и нет! Это еще больше освежит образ.

Оригинальная стрижка для женщин постарше
Стрижка Дебют. Фото с Instagram

Боб

Это настоящая классика, которая никогда не выходит из моды. Среди разнообразия вариаций каждая женщина найдет свой вариант. Например, классический боб — минималистичный, элегантный и универсальный. Он идеально подходит для повседневной жизни.

Стрижка боб актуальна всегда
Стрижка боб. Фото с Instagram

Каре

Если длинные волосы уже не доставляют удовольствия, стоит обратить внимание на каре.

  • Короткое каре придает объем тонким волосам.
  • Удлиненное каре идеально подходит для густых прядей, создавая гармоничный вид. Выбирая каре, важно посоветоваться со стилистом, ведь оно должно подходить к форме лица.
Стрижка каре может быть исполнена в двух вариантах
Стрижка каре. Фото с Instagram

Чего лучше избегать

После 40 лет следует осторожно относиться к слишком коротким стрижкам, таким как пикси или гарсон. Они могут подчеркнуть возрастные изменения, что не всегда желательно. В то же время выбирайте те варианты, которые придают объем и подчеркивают женственность.

Помните: правильная прическа — это не только способ выглядеть моложе, но и чувствовать себя уверенной и стильной в любом возрасте.

Раньше мы писали о том, какая новая стрижка 2025 года идеально подходит всем.

Также мы сообщали, какие стрижки могут скрыть седину и в целом освежить образ.

мода женщины стрижки прически стиль

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