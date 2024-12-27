Найкращі стрижки для жінок після 50 — будете мати молодший вигляд

Жінка зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

Багато жінок у будь-якому віці хочуть мати чарівний вигляд, а після 40 чи 50 років пошук ідеального способу зберегти молодість стає особливо актуальним. Одним із найпростіших і водночас ефективних методів оновити зовнішність є правильна стрижка.

Новини.LIVE пропонує розглянути кілька стильних ідей, які допоможуть виглядати неперевершено.

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Короткий боб — класика, яка завжди в моді

Ця стрижка чудово зберігає жіночність та додає волоссю об’єму. Її можна укладати по-різному, що робить боб універсальним вибором для будь-якого випадку. А довгий чубчик додає загадковості й шарму.

Спробуйте кілька варіантів укладки, щоб знайти саме той, який ідеально підкреслить ваш стиль. Така стрижка чудово поєднується як із діловими костюмами, так і з вечірніми сукнями. До того ж, укладка займе всього кілька хвилин, що особливо важливо для сучасних жінок.

Короткий боб. Фото з Instagram



Головне — уникати надмірного об’єму, адже це може візуально додати кілька зайвих років. Водночас пишний боб має статусний вигляд і підходить для образу бізнес-леді. Якщо додати асиметричний чубчик, це зробить стрижку більш сміливою та розкутою, що чудово пасує для неформального стилю одягу.

Смілива текстурна стрижка

Ця стрижка з легкою текстурою і коротким чубчиком — вибір для тих, хто любить зухвалий вигляд. Вона підходить для волосся будь-якого кольору та форми. Така зачіска вдало поєднується як із діловим одягом, так і з повсякденними луками у стилі casual.



Для яскравого акценту можна додати макіяж із червоною помадою — це підкреслить сміливість образу. До того ж укладка не займе багато часу: достатньо підсушити волосся феном і нанести трохи стайлінгу.

Текстурна стрижка. Фото з Instagram

Коротка стрижка з подовженим чубчиком

Цей варіант ідеально підходить для будь-якого типу волосся: тонкого, густого чи кучерявого. Завдяки подовженому чубчику образ має романтичний та жіночний вигляд. Хоч укладка трохи складніша через чубчик, але це дає можливість додати об’єму в потрібних зонах, наприклад, біля скронь.

Стрижка з подовженим чубчиком. Фото з Instagram



Якщо додати легкий хаос або навіть виголити скроні, це зробить зачіску більш зухвалою і грайливою. Але навіть у спокійнішому варіанті ця стрижка має стильний й елегантний вигляд.

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