Екатерина Усик в шиншилловых шубе — почему разгорелся скандал

Екатерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Жена известного украинского боксера Александра Усика, Екатерина, опубликовала семейные фото из Буковеля, где она в шубе из светлого меха шиншиллы. Пользователи быстро нашли аналогичную модель на сайте бренда — цена превышает миллион гривен. Но возмутились не только из-за стоимости, а из-за того, что шуба из натурального меха.

Новини.LIVE решил подробнее разобраться в сложившейся ситуации.

Что за скандал разгорелся с Екатериной Усик

Александр и Екатерина Усик провели зимние праздники в Буковеле с детьми. Конечно, Екатерина поделилась новыми фото с семейной прогулки. Екатерина подписала снимки о том, что Новый год — это для нее такой теплый праздник. Но в комментариях подписчики быстро переключились на шубу.

Екатерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Светлый мех шиншиллы узнали, нашли цену на сайте бренда MalaMati — более миллиона гривен. После чего началась дискуссия.

Шуба. Фото из официального магазина

Проблема не в только в цене. Люди возмущены тем, что для пошива одной шубы используют мех десятков шиншилл. Эти животные небольшие, их мех очень густой и мягкий, поэтому он ценится. Но чтобы сделать одну шубу, нужно около 150-200 зверьков.

Реакция сети на новую шубу Екатерины Усик

Комментаторы писали о том, что убивать животных ради роскоши — это то, что должно остаться в прошлом. Особенно когда есть искусственный мех, который почти такой же вид.

"Я так люблю шиншилл, они забавные, очень хрупкие веселые зверьки. Как можно содрать кожу с этого маленького беззащитного создания? Как можно носить шубу из их меха, зная, как этот мех для шубы добывается?", — писали в комментариях.

