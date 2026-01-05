Катерина Усик у шиншиловій шубі — чому розгорівся скандал

Вартість шуби дружини Усика вразила мережу — фото
Дружина відомого українського боксера Олександра Усика, Катерина, опублікувала сімейні фото з Буковеля, де вона в шубі зі світлого хутра шиншили. Користувачі швидко знайшли аналогічну модель на сайті бренду — ціна перевищує мільйон гривень. Але обурились не тільки через вартість, а через те, що шуба з натурального хутра.
Що за скандал розгорівся з Катериною Усик
Олександр і Катерина Усик провели зимові свята в Буковелі з дітьми. Звісно, Катерина поділилась новими фото з сімейної прогулянки. Катерина підписала знімки про те, що Новий рік — це для неї таке тепле свято. Але в коментарях підписники швидко переключилися на шубу.
Світле хутро шиншили впізнали, знайшли ціну на сайті бренду MalaMati — понад мільйон гривень. Після чого почалася дискусія.
Проблема не в тільки в ціні. Люди обурені тим, що для пошиття однієї шуби використовують хутро десятків шиншил. Ці тварини невеликі, їхнє хутро дуже густе і м'яке, тому воно цінується. Але щоб зробити одну шубу, потрібно близько 150-200 звірят.
Реакція мережі на нову шубу Катерини Усик
Коментатори писали про те, що вбивати тварин заради розкоші — це те, що має залишитися в минулому. Особливо коли є штучне хутро, яке має майже такий самий вигляд.
"Я так люблю шиншил, вони кумедні, дуже тендітні веселі звірятка. Як можна здерти шкіру з цього маленького беззахисного створіння? Як можна носити шубу з їхнього хутра, знаючи, як це хутро для шуби добувається?", — писали в коментарях.
