Катерина Усик у шиншиловій шубі — чому розгорівся скандал

Катерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика, Катерина, опублікувала сімейні фото з Буковеля, де вона в шубі зі світлого хутра шиншили. Користувачі швидко знайшли аналогічну модель на сайті бренду — ціна перевищує мільйон гривень. Але обурились не тільки через вартість, а через те, що шуба з натурального хутра.

Новини.LIVE вирішив детальніше розібратися в ситуації, що склалася.

Реклама

Читайте також:

Що за скандал розгорівся з Катериною Усик

Олександр і Катерина Усик провели зимові свята в Буковелі з дітьми. Звісно, Катерина поділилась новими фото з сімейної прогулянки. Катерина підписала знімки про те, що Новий рік — це для неї таке тепле свято. Але в коментарях підписники швидко переключилися на шубу.

Катерина Усик. Фото: Instagram/usyk_kate1505

Світле хутро шиншили впізнали, знайшли ціну на сайті бренду MalaMati — понад мільйон гривень. Після чого почалася дискусія.

Шуба. Фото з офіційного магазину

Проблема не в тільки в ціні. Люди обурені тим, що для пошиття однієї шуби використовують хутро десятків шиншил. Ці тварини невеликі, їхнє хутро дуже густе і м'яке, тому воно цінується. Але щоб зробити одну шубу, потрібно близько 150-200 звірят.

Реакція мережі на нову шубу Катерини Усик

Коментатори писали про те, що вбивати тварин заради розкоші — це те, що має залишитися в минулому. Особливо коли є штучне хутро, яке має майже такий самий вигляд.

"Я так люблю шиншил, вони кумедні, дуже тендітні веселі звірятка. Як можна здерти шкіру з цього маленького беззахисного створіння? Як можна носити шубу з їхнього хутра, знаючи, як це хутро для шуби добувається?", — писали в коментарях.

Раніше ми писали, яким верхнім одягом здивували усіх українські знаменитості цього сезону.

Також ми повідомляли, що пальто Кейт Мосс повертається в моду 2026 року.