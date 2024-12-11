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Стильные дубленки 2025 года — теплые и универсальные варианты

11 декабря 2024 19:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Эти дубленки на пике моды в 2025 — удачный выбор для любого образа
Стильная девушка в дубленке. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Этой зимой дубленки возвращаются в моду, предлагая идеальное сочетание тепла, удобства и утонченного вида. Если хотите быть в центре внимания и не мерзнуть в морозные дни, эта верхняя одежда — ваш must-have.

Сайт Новини.LIVE расскажет подробнее, какие модели дубленок в моде.

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Стильный оверсайз

Свободные фасоны дубленок стали настоящим хитом этого сезона. Оверсайз-дублянки придают образу легкости и непринужденности. Они прекрасно смотрятся с многослойными комплектами: объемными свитерами, худи или водолазками. Самые популярные цвета — кремовый, коричневый и песочный. Это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и свободу движений.

Дубленки оверсаз наиболее популярны
Дубленка в стиле оверсайз. Фото с Instagram

Укороченные модели — для активных

Короткие дубленки стали фаворитом среди модниц, ведущих активный образ жизни. Они отлично сочетаются с джинсами, высокими сапогами или обувью на грубой подошве. Акцентные детали, например массивные воротники или меховые вставки, придают образу современности и дерзости.

Укороченные дубленки для удобства и комфорта
Укороченные дубленки. Фото с Instagram

Яркие акценты

В этом году зима зовет к экспериментам. Дубленки насыщенных цветов — винного, изумрудного, горчичного или синего — становятся настоящим модным заявлением. Контрастные меховые вставки, металлические элементы или стильные молнии делают такие модели яркими и незабываемыми.

Дубленки представлены в разных цветах.
Дубленки. Фото с Instagram

Длинные дубленки для элегантности

Модели, достигающие колена или ниже, помогут создать изящный и стильный образ. Они отлично подходят для деловых встреч или вечерних прогулок. В сочетании с высокими сапогами или платьями эти дубленки выглядят довольно эффективно.

Удлиненные дубленки подойдут под платья
Длинная дубленка. Фото с Instagram

Эко-дубленки — для тех, кто заботится о природе

Среди трендов сезона — дубленки из экологических материалов. Искусственный мех или ткани, созданные из переработанных ресурсов, позволяют выглядеть стильно, в то же время поддерживать осознанное потребление. Это выбор для тех, кто ценит моду и работает на окружающую среду.

Эко-дублянки в тренде
Эко-дубленка. Фото с Instagram

Этой зимой дубленка — не просто теплая одежда, а способ самовыражения. Выбирайте фасон, который подчеркнет вашу индивидуальность, и создавайте образы, которые будут согревать даже в самые холодные дни.

Раньше мы писали о том, какая шуба в тренде этой зимы и какова ее цена.

Также мы рассказывали о трендовой обуви, которая подходит почти под любой зимний образ.

мода тренды зима стиль верхняя одежда

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