Ці дублянки на піку моди у 2025 — вдалий вибір для будь-якого образу

Стильна дівчина у дублянці. Фото: Freepik

Цієї зими дублянки повертаються в моду, пропонуючи ідеальне поєднання тепла, зручності та витонченого вигляду. Якщо хочете бути в центрі уваги й не мерзнути у морозні дні, ця верхній одяг — ваш must-have.

Сайт Новини.LIVE розповість детальніше, які моделі дублянок в моді.

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Стильний оверсайз

Вільні фасони дублянок стали справжнім хітом цього сезону. Оверсайз-дублянки додають образу легкості й невимушеності. Вони чудово виглядають з багатошаровими комплектами: об’ємними светрами, худі чи водолазками. Найпопулярніші кольори — кремовий, коричневий та пісочний. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт і свободу рухів.

Дублянка в стилі оверсайз. Фото з Instagram

Укорочені моделі — для активних

Короткі дублянки стали фаворитом серед модниць, які ведуть активний спосіб життя. Вони чудово поєднуються з джинсами, високими чобітьми або взуттям на грубій підошві. Акцентні деталі, як-от масивні коміри чи хутряні вставки, додають образу сучасності та зухвалості.

Укорочені дублянки. Фото з Instagram

Яскраві акценти

Цьогоріч зима кличе до експериментів. Дублянки насичених кольорів — винного, смарагдового, гірчичного чи синього — стають справжньою модною заявою. Контрастні хутряні вставки, металеві елементи чи стильні блискавки роблять такі моделі яскравими й незабутніми.

Дублянки. Фото з Instagram

Довгі дублянки для елегантності

Моделі, що сягають коліна або нижче, допоможуть створити витончений і стильний образ. Вони чудово пасують для ділових зустрічей або вечірніх прогулянок. У поєднанні з високими чобітьми чи сукнями ці дублянки мають досить ефективний вигляд.

Довга дублянка. Фото з Instagram

Екодублянки — для тих, хто дбає про природу

Серед трендів сезону — дублянки з екологічних матеріалів. Штучне хутро чи тканини, створені з перероблених ресурсів, дозволяють мати стильний вигляд, водночас підтримуючи усвідомлене споживання. Це вибір для тих, хто цінує моду і дбає про довкілля.

Екодублянка. Фото з Instagram

Цієї зими дублянка — не просто теплий одяг, а спосіб самовираження. Обирайте фасон, який підкреслить вашу індивідуальність, і створюйте образи, що зігріватимуть навіть у найхолодніші дні.

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