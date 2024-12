Наймодніша шуба 2025 року — має стильний вигляд і ціну, яка вас здивує

Жінка в шубі. Фото: Freepik

Навіть у найлютіший мороз кожна дівчина може мати яскравий та стильний вигляд. Сучасні тренди пропонують модницям різноманіття зимового одягу, і головний фаворит цього сезону — шуби зі штучного хутра. Вони не лише мають ефектний вигляд, але й дарують тепло та комфорт.

Сайт Новини.LIVE розповість, які моделі в тренді і за якою ціною.

Читайте також:

Що в тренді цієї зими

Моделі зі штучного хутра завоювали серця дизайнерів та поціновувачів моди. У центрі уваги:

Об’ємні шуби — ідеальні для створення стильних і теплих образів. Чим більший об’єм, тим краще.

— ідеальні для створення стильних і теплих образів. Чим більший об’єм, тим краще. Шуби-халати — поєднання елегантності та зручності, що підійде для будь-якого випадку.

— поєднання елегантності та зручності, що підійде для будь-якого випадку. Короткі моделі — практичний варіант для міських прогулянок та повсякденного стилю.

Шуби можна поєднувати з вечірніми сукнями, класичними костюмами чи навіть повсякденними джинсами. Для завершення образу додайте високі чоботи або ботфорти, в’язані шапки, балаклави чи шкіряні рукавички.

Ціни на шуби зі штучного хутра

Ціни досить різні, але залежно від можливостей свого бюджету собі може обрати щось кожна охоча. Найбільш бюджетний варіант — це укорочена бордова шуба від Next — яскравий і зручний вибір за 2296 грн.

Укорочена бордова шуба від Next. Фото: next.ua

Чорна шуба зі штучного хутра від One by one — ще один стильний базовий варіант, ціна якого 4700 грн.

Чорна шуба зі штучного хутра. Фото: onebyone.ua

Пальто бежевого кольору від Answear Lab — елегантний вибір для витончених образів, ціна 7899 грн.

Пальто бежевого кольору. Фото: answear.ua

Шуба коротка JADE зі штучного хутра в горіховому кольорі — чудове рішення для поєднання з елегантними образами, ціна 8500 грн.

Шуба коротка JADE. Фото: cooshwear.com

Сіра шуба Sportmax — стиль і комфорт преміум-класу, ціна зі знижкою 26 523 грн (замість 37 890 грн).

Сіра шуба Sportmax. Фото: invogue.ua

Бордова шуба від Kachorovska — розкішний вибір для тих, хто шукає щось особливе, ціна 12 500 грн.

Бордова шуба. Фото: kachorovska.com

Чому варто обрати штучне хутро

Окрім стильного вигляду, штучне хутро — це екологічна альтернатива натуральному. Воно легко вписується у будь-який гардероб і дозволяє створювати як повсякденні, так і святкові образи.

Цієї зими не варто обирати між комфортом та модою — шуби зі штучного хутра дарують і те, і інше!

Раніше ми писали про те, з чим краще за все поєднувати в образі зимову куртку чи пальто.

Також ми повідомляли, яка може бути альтернатива пуховикам взимку.