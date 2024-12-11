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Шуба, которую может позволить каждая — главный тренд 2025 года

11 декабря 2024 11:18
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самая модная шуба 2025 года – имеет стильный вид и цену, которая вас удивит.
Женщина в шубе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Даже в самый сильный мороз каждая девушка может выглядеть ярко и стильно. Современные тренды предлагают модницам многообразие зимней одежды, и главный фаворит этого сезона — шубы из искусственного меха. Они не только выглядят эффектно, но и дарят тепло и комфорт.

Сайт Новини.LIVE расскажет, какие модели в тренде и по какой цене.

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Модели из искусственного меха завоевали сердца дизайнеров и ценителей моды.

  • Объемные шубы — идеальны для создания стильных и теплых образов. Чем больше объем, тем лучше.
  • Шубы-халаты — сочетание элегантности и удобства, которое подойдет для любого случая.
  • Короткие модели — практичный вариант для городских прогулок и повседневного стиля.

Шубы можно сочетать с вечерними платьями, классическими костюмами или даже повседневными джинсами. Для завершения образа добавьте высокие сапоги или ботфорты, шапки, балаклавы или кожаные перчатки.

Цены на шубы из искусственного меха

Цены достаточно разные, но в зависимости от возможностей своего бюджета, себе может выбрать что-нибудь любая желающая. Наиболее бюджетный вариант — это укороченная бордовая шуба от Next — яркий и удобный выбор за 2296 грн.

Шуба, которую может позволить каждая — главный тренд 2025 года - фото 1
Укороченная бордовая шуба от Next. Фото: next.ua

Черная шуба из искусственного меха от One by one — еще один стильный базовый вариант, цена которого 4700 грн.

Шуба, которую может позволить каждая — главный тренд 2025 года - фото 2
Черная шуба из искусственного меха. Фото: onebyone.ua

Пальто бежевого цвета от Answear Lab — элегантный выбор для изящных образов, цена 7899 грн.

Шуба, которую может позволить каждая — главный тренд 2025 года - фото 3
Пальто бежевого цвета. Фото: answear.ua

Шуба короткая JADE из искусственного меха в ореховом цвете — отличное решение для сочетания с элегантными образами, цена 8500 грн.

Шуба, которую может позволить каждая — главный тренд 2025 года - фото 4
Шуба короткая JADE. Фото: cooshwear.com

Серая шуба Sportmax — стиль и комфорт премиум-класса, цена со скидкой 26 523 грн (вместо 37 890 грн).

Шуба, которую может позволить каждая — главный тренд 2025 года - фото 5
Серая шуба Sportmax. Фото: invogue.ua

Бордовая шуба от Kachorovska — роскошный выбор для ищущих что-то особенное, цена 12 500 грн.

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Бордовая шуба. Фото: kachorovska.com

Почему стоит выбрать искусственный мех

Помимо стильного вида, искусственный мех — это экологичная альтернатива натуральному. Он легко вписывается в любой гардероб и позволяет создавать как обычные, так и праздничные образы.

Этой зимой не стоит выбирать между комфортом и модой — шубы из искусственного меха дарят и то, и другое!

Раньше мы писали о том, с чем лучше всего совмещать в образе зимнюю куртку или пальто.

Также мы сообщали, какая может быть альтернатива пуховикам зимой.

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