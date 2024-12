Самая модная шуба 2025 года – имеет стильный вид и цену, которая вас удивит.

Женщина в шубе. Фото: Freepik

Даже в самый сильный мороз каждая девушка может выглядеть ярко и стильно. Современные тренды предлагают модницам многообразие зимней одежды, и главный фаворит этого сезона — шубы из искусственного меха. Они не только выглядят эффектно, но и дарят тепло и комфорт.

Что в тренде этой зимой

Модели из искусственного меха завоевали сердца дизайнеров и ценителей моды.

Объемные шубы — идеальны для создания стильных и теплых образов. Чем больше объем, тем лучше.

Шубы можно сочетать с вечерними платьями, классическими костюмами или даже повседневными джинсами. Для завершения образа добавьте высокие сапоги или ботфорты, шапки, балаклавы или кожаные перчатки.

Цены на шубы из искусственного меха

Цены достаточно разные, но в зависимости от возможностей своего бюджета, себе может выбрать что-нибудь любая желающая. Наиболее бюджетный вариант — это укороченная бордовая шуба от Next — яркий и удобный выбор за 2296 грн.

Укороченная бордовая шуба от Next. Фото: next.ua

Черная шуба из искусственного меха от One by one — еще один стильный базовый вариант, цена которого 4700 грн.

Черная шуба из искусственного меха. Фото: onebyone.ua

Пальто бежевого цвета от Answear Lab — элегантный выбор для изящных образов, цена 7899 грн.

Пальто бежевого цвета. Фото: answear.ua

Шуба короткая JADE из искусственного меха в ореховом цвете — отличное решение для сочетания с элегантными образами, цена 8500 грн.

Шуба короткая JADE. Фото: cooshwear.com

Серая шуба Sportmax — стиль и комфорт премиум-класса, цена со скидкой 26 523 грн (вместо 37 890 грн).

Серая шуба Sportmax. Фото: invogue.ua

Бордовая шуба от Kachorovska — роскошный выбор для ищущих что-то особенное, цена 12 500 грн.

Бордовая шуба. Фото: kachorovska.com

Почему стоит выбрать искусственный мех

Помимо стильного вида, искусственный мех — это экологичная альтернатива натуральному. Он легко вписывается в любой гардероб и позволяет создавать как обычные, так и праздничные образы.

Этой зимой не стоит выбирать между комфортом и модой — шубы из искусственного меха дарят и то, и другое!

