Стилисты назвали самый удачный цвет одежды для женщин с сединой

Женщины с седыми волосами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Седина уже давно перестала быть тем, что нужно скрывать. Наоборот, она часто делает внешность более выразительной. И если правильно подобрать цвет одежды, можно легко подчеркнуть этот эффект без сложных стилистических приемов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на kobieta.interia.

Какой цвет одежды больше всего подходит женщинам с сединой

Большинство людей, когда думают о гардеробе для седых волос, автоматически тянутся к черному или бежевому. Но стилисты все чаще обращают внимание на другую гамму — голубую. Именно она помогает освежить лицо.

Седые волосы почти всегда имеют холодный подтон — серебристый, жемчужный или пепельный. Голубой работает с ним в одном направлении, поэтому кожа благодаря ему приобретает ровный тон, а черты лица становятся мягче. Дизайнер Каролина Эррера неоднократно говорила о том, что правильно подобранный цвет способен сделать для внешности больше, чем дорогие аксессуары.

При этом не обязательно покупать вещи только небесного оттенка. Если кожа светлая, стоит присмотреться к более насыщенным цветам — дениму, васильковому или кобальтовому. Они придают образу глубину и не делают его слишком бледным. Загорелой или оливковой коже, напротив, больше идут другие оттенки: светло-голубой, бирюзовый или серо-голубой.

Самый простой вариант на лето — свободная рубашка из натуральной ткани и светлые брюки. Достаточно будет белых кроссовок или легких сандалий, чтобы образ выглядел завершенным. Если хочется немного больше цвета, можно добавить темно-синюю сумку или серебристые украшения.

Образ с акцентом на голубую рубашку. Фото из Instagram

Еще одна вещь, которая почти всегда работает, — голубое платье. Те, что легко адаптируются к разным ситуациям — от прогулки по городу до семейного праздника.

Голубое платье. Фото из Instagram

Тем, кто не любит пастельные тона, стоит обратить внимание на кобальтовый жакет. Он придает характер даже самому простому образу. Его можно носить с белой футболкой, прямыми джинсами или темно-синими брюками.

Стильный жакет. Фото из Instagram

Если же полностью голубой гардероб кажется слишком смелым, достаточно нескольких деталей. Платок, очки, сумка или серьги у лица часто дают тот же эффект, что и крупная цветная вещь.

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