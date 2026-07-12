Стилисты назвали самые модные брюки лета 2026 года: цвет тоже имеет значение

Белые брюки. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Этим летом модницы все чаще отказываются от классических шорт в пользу другого варианта. Белые брюки до колена неожиданно стали одним из главных сезонных хитов. Они выглядят актуально, легко сочетаются с различной обувью и подходят как для города, так и для отдыха.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Брюки на это лето в трендовом цвете

Первыми в списке остаются бермуды. Это универсальная вещь, не требующая сложных стилизаций. Достаточно надеть простую майку или белую футболку, сверху накинуть легкую рубашку — вот и весь образ. Из обуви лучше всего подойдут сандалии, вьетнамки или даже лоферы, если хочется немного более сдержанного образа.

Шорты-бермуды белого цвета. Фото из Vogue

Не менее популярными стали капри. После длительного перерыва они снова вернулись в моду и теперь их можно увидеть во многих летних коллекциях. Они красиво подчеркивают силуэт. Их часто носят с балетками или туфлями на невысоком каблуке, дополняя коротким топом или лаконичным жакетом.

Капри в образе. Фото из Vogue

Тем, кто любит более свободную одежду, стоит присмотреться к моделям в стиле baggy. Такие брюки не облегают ноги, поэтому в них комфортно даже в жару. Стилисты советуют сочетать такие брюки с облегающим верхом — например, с майкой, топом на тонких бретелях или коротким жилетом.

Трендовые брюки. Фото из Vogue

Есть и более необычный вариант — атласные брюки длиной до колена. Благодаря легкому блеску они сразу привлекают внимание, но в меру. Такую модель можно сочетать с длинной туникой, открытыми босоножками или мюлями. В результате получается образ, который одинаково уместно будет смотреться и днем, и во время вечерней прогулки.

Белые атласные брюки. Фото из Vogue

Поэтому, если хочется обновить гардероб без кардинальных изменений, именно такие модели стоит принять во внимание.

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