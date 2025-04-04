Как одеваться в стиле ретро - модные идеи 2025 года

Девушка в стильном образе. Фото: Freepik

Ретро не про старое, а про стильное: сегодня мода из прошлого звучит совершенно по-новому. Это уже не шкаф бабушки, а умение сочетать вещи из разных эпох так, чтобы выглядеть современно. Например, джинсы-клеш в стиле 70-х прекрасно "дружат" с новыми кедами, а старенький бомбер легко впишется в комплект с трикотажным платьем.

Новини.LIVE делится самыми интересными идеями для образов на эту весну.

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Куртки в стиле ретро

Пока на улице еще не тепло, ретро-куртка — то, что нужно. Бомбер с контрастными рукавами, джинсовка с потертостями, винтажная косуха или спортивная ветровка — любой из этих вариантов будет выглядеть круто, если правильно подобрать остальное. Лучше избегать перегруза — простые джинсы, базовая футболка, лаконичные кеды и сумка через плечо сделают образ стильным, но не кричащим.

Стильная куртка. Фото из Instagram

Спортивные костюмы в стиле ретро

Такой костюм удобный и одновременно модный вариант на каждый день. Выбирайте свободный крой, минимум надписей и яркие вставки (лампасы, блоки цвета). В моде как классический трикотаж, так и мягкий велюр или натуральный хлопок. Добавьте к образу кроссовки (можно тоже в ретро-стиле), кепку и простые украшения. А вместо сумки смело берите рюкзак, который тоже снова в тренде.

Спортивный костюм. Фото из Instagram

Кроссовки, которые возвращают в прошлое



Если одежда из прошлого не ваш вариант — обратите внимание на обувь. Например, культовые модели типа New Balance 550 или Adidas SL72 — это уже классика. Но подойдут и любые пары с "потертой" кожей, замшей, контрастными вставками или массивной подошвой. Такие кроссовки удачно будут смотреться и с джинсами, и с деловым костюмом. Главное — остальной образ должен быть сдержанным, чтобы акцент был именно на обуви.

Кроссовки New Balance 550. Фото из Instagram

Солнцезащитные очки

На сцену выходит ретро: "кошачьи глаза" в стиле 60-х, овальные очки как у Курта Кобейна, узкие прямоугольники в стиле "Матрицы" или модели с цветными линзами.

Модные солнцезащитные очки. Фото из Instagram

Выбирайте то, что нравится, но чтобы очки были ярким акцентом. Они легко сделают любой образ стильным и завершенным.

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