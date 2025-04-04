Як одягатися в стилі ретро — модні ідеї 2025 року

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

Ретро не про старе, а про стильне: сьогодні мода з минулого звучить зовсім по-новому. Це вже не шафа бабусі, а вміння поєднувати речі з різних епох так, щоб мати сучасний вигляд. Наприклад, джинси-кльош у стилі 70-х чудово "дружать" з новими кедами, а старенький бомбер легко впишеться у комплект з трикотажною сукнею.

Новини.LIVE ділиться найцікавішими ідеями для образів на цю весну.

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Куртки в стилі ретро

Поки на вулиці ще не тепло, ретро-куртка — те, що треба. Бомбер із контрастними рукавами, джинсівка з потертостями, вінтажна косуха чи спортивна вітрівка — будь-який з цих варіантів матиме крутий вигляд, якщо правильно підібрати інше. Краще уникати перевантаження — прості джинси, базова футболка, лаконічні кеди й сумка через плече зроблять образ стильним, але не кричущим.

Стильна куртка. Фото з Instagram

Спортивні костюми в стилі ретро

Такий костюм зручний і водночас модний варіант на кожен день. Обирай вільний крій, мінімум написів і яскраві вставки (лампаси, блоки кольору). У моді як класичний трикотаж, так і м’який велюр чи натуральна бавовна. Додайте до образу кросівки (можна теж у ретро-стилі), кепку й прості прикраси. А замість сумки сміливо беріть рюкзак, який теж знову в тренді.

Спортивний костюм. Фото з Instagram

Кросівки, які повертають у минуле



Якщо одяг із минулого не ваш варіант — зверніть увагу на взуття. Наприклад, культові моделі типу New Balance 550 або Adidas SL72 — це вже класика. Але підійдуть і будь-які пари з "потертою" шкірою, замшею, контрастними вставками або масивною підошвою. Такі кросівки вдало виглядатимуть і з джинсами, і з діловим костюмом. Головне — решта образу має бути стриманою, щоб акцент був саме на взутті.

Кросівки New Balance 550. Фото з Instagram

Сонцезахисні окуляри

На сцену виходить ретро: "котячі очі" в стилі 60-х, овальні окуляри як у Курта Кобейна, вузькі прямокутники в стилі "Матриці" чи моделі з кольоровими лінзами.

Модні сонцезахисні окуляри. Фото з Instagram

Обирайте те, що подобається, але щоб окуляри були яскравим акцентом. Вони легко зроблять будь-який образ стильним і завершеним.

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