Как вписать спортивные вещи в повседневный лук — 5 крутых идей

Спортивные вещи в моде — как сделать их частью образа
Sport aesthetic — это уже не просто тренд, это полноценная часть ежедневного стиля, которая весной 2025 звучит особенно громко. Больше не надо выбирать между удобством и стилем — можно иметь все и сразу. Мировые бренды смешали эстетику спорта с женственностью, а стилистки и инфлюенсеры успели показать, как носить такие луки не только на пробежку или в зал, но и в обычной жизни.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Главная фишка — неожиданные миксы. Когда вместо привычного жакета ты накидываешь спортивную куртку, а к романтической юбке добавляешь кроссовки, то получается что-то новое, свежее и одновременно очень удобное. Такие образы цепляют глаз, потому что хочется разглядеть все: почему это работает, почему выглядит так стильно?
Этой весной в модном арсенале появляются:
- теннисные юбки (короткие, с плиссировкой — настоящий хит!);
- боди и топы в стиле балетной эстетики;
- спортивные куртки и ветровки;
- микрошорты и брюки с лампасами;
- бейсболки, которые легко "приземлить" даже на платье.
Крутые комбинации со спортивными вещами
Спортивная куртка и нарядная юбка — неожиданное комбо, которое выглядит свежо.
Полупрозрачная легкая юбка в сочетании с кроссовками и футболкой с принтом — здесь все о балансе: романтика с одной стороны, повседневность с другой.
Бомбер и макси-юбка из денима — как выход в свет и casual одновременно.
Спортивные шорты и классические балетки — доказательство, что стиль больше не о правилах, а о настроении.
Брюки с полосками и каблуки — идеальная формула: удобно внизу, празднично сверху.
Весна 2025 призывает не стесняться миксов. Примеряйте, экспериментируйте и создавайте собственную версию спорт-эстетики — такую, в которой комфорт и стиль идут рядом.
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