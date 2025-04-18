Как вписать спортивные вещи в повседневный лук — 5 крутых идей

Девушка в спортивных вещах. Фото: Freepik

Sport aesthetic — это уже не просто тренд, это полноценная часть ежедневного стиля, которая весной 2025 звучит особенно громко. Больше не надо выбирать между удобством и стилем — можно иметь все и сразу. Мировые бренды смешали эстетику спорта с женственностью, а стилистки и инфлюенсеры успели показать, как носить такие луки не только на пробежку или в зал, но и в обычной жизни.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Главная фишка — неожиданные миксы. Когда вместо привычного жакета ты накидываешь спортивную куртку, а к романтической юбке добавляешь кроссовки, то получается что-то новое, свежее и одновременно очень удобное. Такие образы цепляют глаз, потому что хочется разглядеть все: почему это работает, почему выглядит так стильно?

Этой весной в модном арсенале появляются:

теннисные юбки (короткие, с плиссировкой — настоящий хит!);

боди и топы в стиле балетной эстетики;

спортивные куртки и ветровки;

микрошорты и брюки с лампасами;

бейсболки, которые легко "приземлить" даже на платье.

Крутые комбинации со спортивными вещами

Спортивная куртка и нарядная юбка — неожиданное комбо, которое выглядит свежо.

Стильный образ. Фото из Instagram

Полупрозрачная легкая юбка в сочетании с кроссовками и футболкой с принтом — здесь все о балансе: романтика с одной стороны, повседневность с другой.

Юбка в сочетании с кроссовками. Фото из Instagram

Бомбер и макси-юбка из денима — как выход в свет и casual одновременно.

Модный образ. Фото из Instagram

Спортивные шорты и классические балетки — доказательство, что стиль больше не о правилах, а о настроении.

Спортивные шорты. Фото из Instagram

Брюки с полосками и каблуки — идеальная формула: удобно внизу, празднично сверху.

Каблуки в спортивном образе. Фото из Instagram

Весна 2025 призывает не стесняться миксов. Примеряйте, экспериментируйте и создавайте собственную версию спорт-эстетики — такую, в которой комфорт и стиль идут рядом.

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