Як вписати спортивні речі у повсякденний лук — 5 крутих ідей

Дівчина в спортивних речах. Фото: Freepik

Sport aesthetic — це вже не просто тренд, це повноцінна частина щоденного стилю, яка навесні 2025 звучить особливо голосно. Більше не треба вибирати між зручністю й стилем — можна мати все й одразу. Світові бренди змішали естетику спорту з жіночністю, а стилістки та інфлюенсерки встигли показати, як носити такі луки не лише на пробіжку чи в зал, а й у звичайному житті.

Про це пише Cosmopolitan.

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Головна фішка — несподівані мікси. Коли замість звичного жакета ти накидаєш спортивну куртку, а до романтичної спідниці додаєш кросівки, то виходить щось нове, свіже і водночас дуже зручне. Такі образи чіпляють око, бо хочеться розгледіти все: чому це працює, чому має такий стильний вигляд?

Цієї весни в модному арсеналі з’являються:

тенісні спідниці (короткі, з плісировкою — справжній хіт!);

боді й топи в стилі балетної естетики;

спортивні куртки та вітрівки;

мікрошорти та штани з лампасами;

бейсболки, які легко "приземлити" навіть на сукню.

Круті комбінації зі спортивними речами

Спортивна куртка та нарядна спідниця — несподіване комбо, яке має свіжий вигляд.

Стильний образ. Фото з Instagram

Напівпрозора легка спідниця у поєднанні з кросівками та футболкою з принтом — тут усе про баланс: романтика з одного боку, повсякденність з іншого.

Спідниця у поєднанні з кросівками. Фото з Instagram

Бомбер та максіспідниця з деніму — наче вихід у світ і casual одночасно.

Модний образ. Фото з Instagram

Спортивні шорти та класичні балетки — доказ, що стиль більше не про правила, а про настрій.

Спортивні шорти. Фото з Instagram

Штани зі смужками та підбори — ідеальна формула: зручно внизу, святково зверху.

Підбори у спортивному образі. Фото з Instagram

Весна 2025 закликає не соромитися міксів. Приміряйте, експериментуйте і створюйте власну версію спорт-естетики — таку, в якій комфорт і стиль ідуть поруч.

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