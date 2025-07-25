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Главная Мода Юбка polka dot в тренде — идеальная база для лета

Юбка polka dot в тренде — идеальная база для лета

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:36
Юбка в горошек прекрасно впишется в гардероб — тренд, который всегда в моде
Девушка в платье в горошек. Фото: Freepik

Юбка в polka dot стала настоящим хитом лета 2025. Легкая, броская, игривая — именно то, что хочется носить в жару. Этот принт, который когда-то казался старомодным, теперь стал современной классикой. В Instagram сплошная волна луков в горох, а модницы по всему миру добавляют такие юбки в свои списки желаний.

В Vogue рассказали, чем обусловлена такая популярность этой юбки.

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По мнению стилистов, универсальность — второе имя этой юбки. Подходит и для офиса, и для отпуска, и для кофе в городе. В паре с базовой майкой получается идеальный аутфит на каждый день. А если добавить каблуки и топ, то получится уже готовый образ на ужин или даже вечеринку.

Спідниця в горох - ідеальний вибір на літо і осінь
Юбка в горох. Фото из Instagram

Этим летом дизайнеры решили поиграть с цветом и масштабом. Забудьте об исключительно черно-белом варианте — в моде яркие цвета, неожиданные миксы и даже прозрачные ткани. Один из самых свежих трендов — комбинация синего с коричневым. Она выглядит дорого, стильно и очень необычно. А еще крупный горох, который буквально "захватывает" юбку, становясь центром всего образа.

Принт у горох один із найсвіжіших трендів
Принт в горох в тренде. Фото из Instagram

Но главное то, что эта юбка точно не про один выход. Она легко вписывается в любой стиль: от офисной классики до романтики или casual. Просто найдите свою — короткую, миди или макси, в пастельных тонах или с блеском, и не захотите ее снимать. Это тот редкий случай, когда тренд действительно работает для всех.

Ранее мы писали о том, что юбка в стиле сафари становится все более популярной в этом году.

Также мы сообщали, с чем носить юбку-платок, чтобы выглядеть стильно.

мода тренды стиль юбки 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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