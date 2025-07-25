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Головна Мода Спідниця polka dot в тренді — ідеальна база для літа

Спідниця polka dot в тренді — ідеальна база для літа

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 10:36
Спідниця в горошок чудово впишеться в гардероб — тренд, що завжди в моді
Дівчина в сукні в горошок. Фото: Freepik

Спідниця в polka dot стала справжнім хітом літа 2025. Легка, помітна, грайлива — саме те, що хочеться носити у спеку. Цей принт, який колись здавався старомодним, тепер став сучасною класикою. В Instagram суцільна хвиля луків у горох, а модниці по всьому світу додають такі спідниці до своїх списків бажань.

У Vogue розповіли, чим обумовлена така популярність цієї спідниці.

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На думку стилістів, універсальність — друге ім’я цієї спідниці. Підходить і для офісу, і для відпустки, і для кави в місті. У парі з базовою майкою виходить ідеальний аутфіт на кожен день. А якщо додати підбори й топ, то вийде вже готовий образ на вечерю або навіть вечірку.

Спідниця в горох - ідеальний вибір на літо і осінь
Спідниця в горох. Фото з Instagram

Цього літа дизайнери вирішили погратися з кольором і масштабом. Забудьте про виключно чорно-білий варіант — у моді яскраві кольори, несподівані мікси й навіть прозорі тканини. Один із найсвіжіших трендів — комбінація синього з коричневим. Вона має дорогий, стильний й дуже незвичний вигляд. А ще великий горох, який буквально "захоплює" спідницю, стаючи центром усього образу.

Принт у горох один із найсвіжіших трендів
Принт у горох в тренді. Фото з Instagram

Та головне те, що ця спідниця точно не про один вихід. Вона легко вписується в будь-який стиль: від офісної класики до романтики чи casual. Просто знайдіть свою — коротку, міді чи максі, у пастельних тонах або з блиском, і не захочете її знімати. Це той рідкісний випадок, коли тренд і справді працює для всіх.

Раніше ми писали про те, що спідниця в стилі сафарі стає все більш популярною цього року.

Також ми повідомляли, з чим носити спідницю-хустку, щоб мати стильний вигляд.

мода тренди стиль спідниці 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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