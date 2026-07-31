Синяя мини-юбка стала главным модным хитом начала осени 2026 года

Девушка в красивой юбке и девушка в синей юбке-карандаш. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Еще недавно главной летней юбкой считалась белая, но в этом сезоне ее уверенно вытесняет синяя мини-юбка. Именно она все чаще появляется в коллекциях брендов, гардеробах модных блогеров и стритстайл-хрониках. И причина вовсе не только в трендах. Это та вещь, которую легко носить практически со всем, что уже есть в шкафу.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vogue.

Какие юбки будут в тренде этой осенью

Синий давно перестал быть цветом исключительно для офиса или деловых образов. Он может иметь сдержанный, элегантный вид или, наоборот, стать главным акцентом в луке. Темно-синие оттенки придают образу благородство, тогда как яркий электрический синий сразу привлекает внимание.

Самое приятное в том, что такая юбка не имеет никаких ограничений в стилизации. Если днем хочется комфорта, достаточно надеть простую футболку, поло или майку и любимые кеды. Для вечера образ легко меняется — достаточно заменить обувь на лодочки или мюли, а сверху надеть эффектный топ или жакет.

Дизайнеры также по-разному переосмыслили этот тренд. В коллекции Celine появились объемные мини-юбки, которые прекрасно сочетались с короткими жакетами в одном цвете и массивными лоферами. Образы выглядели современно, но при этом оставались достаточно универсальными.

Celine весна-лето 2026. Vogue Runway

Другой вариант продемонстрировал Courrèges. Бренд сделал ставку на карго-модель с большими карманами и разрезом спереди. Ее стилизовали с топом, чулками и открытыми мюлями, создав полностью синий образ.

Courrèges весна-лето 2026. Vogue Runway

В Christian Dior подошли к тренду по-другому. Там сделали ставку на асимметричный крой и плотную хлопковую ткань. Благодаря этому даже мини-юбка выглядела очень изысканно и дорого.

Christian Dior весна-лето 2026. Vogue Runway

Не менее активно синюю мини-юбку носят и за пределами подиумов. На улицах модных столиц можно увидеть самые разнообразные варианты — от аккуратных плиссированных моделей до теннисных юбок в насыщенных синих оттенках. Именно они стали одним из самых заметных элементов летнего гардероба.

Еще один плюс синей мини — она легко сочетается с другими цветами. Белый, черный, серый, молочный, бежевый, пастельные оттенки или даже яркие акценты — практически любое сочетание выглядит гармонично.

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