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Главная Мода Брюки на все случаи жизни — самая универсальная вещь в гардеробе

Брюки на все случаи жизни — самая универсальная вещь в гардеробе

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 08:40
Классические брюки, которые не выйдут из моды никогда — идеи стильных образов с ними
Девушка в черных штанах и белой майке. Фото: Freepik

Некоторые вещи не выходят из моды годами. Они завоевали сердца красавиц из-за своей практичности и уверенно держат модное лидерство. Среди такой одежды — классические черные брюки. Это просто незаменимая вещь в гардеробе, которая покорила всех своей универсальностью.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Идеи образов с черными брюками

Черные брюки и белая рубашка

Вечная классика — это сочетание черных брюк с белой рубашкой. Чтобы сделать образ более интересным, выберите необычную модель на верх. На теплую погоду прекрасно подойдет рубашка без рукава, а на более прохладную — закрытый вариант. Дополните все аксессуарами и стильной обувью и образ готов. Так можно идти хоть на работу, хоть на романтическое свидание.

Ідеї образів з чорними штанами
Черные брюки и белая рубашка. Фото из Instagram

Черные брюки, топ и рубашка

Топ и классические черные брюки — удачное комбо на каждый день. Добавьте многослойности, чтобы сделать образ более интересным. Например, легкую рубашку поверх топа. Ее можно заменить пиджаком — укороченным или оверсайз. Такой образ подойдет абсолютно всем.

Ідеї образів з чорними штанами
Черные брюки, топ и рубашка. Фото из Instagram

Черные брюки и жилетка

Это одно из самых стильных сочетаний. Жилетка прекрасно подойдет под классические черные брюки. Дополнят лук массивные аксессуары и акцентная сумка.

Ідеї образів з чорними штанами
Черные брюки и жилетка. Фото из Instagram

Монохромный образ

Попробуйте создать монохромный образ с черными классическими брюками. Это будет выглядеть стильно и будет привлекать к вам внимание. Чтобы сделать его интереснее, добавьте акцент — например, выберите яркую сумку или носки.

Ідеї образів з чорними штанами
Монохромный образ. Фото из Instagram

Классические черные брюки — это база, которая должна быть в каждом гардеробе. Их можно интересно стилизовать и создавать совершенно разные образы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы годами держаться в трендах и почему.

Также мы рассказывали о том, какие брюки сделают фигуру стройнее.

мода тренды образ стиль штаны
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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