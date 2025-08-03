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Головна Мода Штани на всі випадки життя — науніверсальніша річ в гардеробі

Штани на всі випадки життя — науніверсальніша річ в гардеробі

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 08:40
Класичні штани, які не вийдуть з моди ніколи — ідеї стильних образів з ними
Дівчина в чорних штанах та білій майці. Фото: Freepik

Деякі речі не виходять з моди роками. Вони завоювали серця красунь через свою практичність та впевнено тримають модне лідерство. Серед такого одягу — класичні чорні штани. Це просто незамінна річ в гардеробі, яка підкорила усіх своєю універсальністю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ідеї образів з чорними штанами

Чорні штани та біла сорочка

Вічна класика — це поєднання чорних штанів з білою сорочкою. Аби зробити образ цікавішим, оберіть незвичну модель на верх. На теплу погоду чудово підійде сорочка без рукава, а на прохолоднішу — закритий варіант. Доповніть все аксесуарами й стильним взуттям і образ готовий. Так можна йти хоч на роботу, хоч на романтичне побачення.

Ідеї образів з чорними штанами
Чорні штани та біла сорочка. Фото з Instagram

Чорні штани, топ та сорочка

Топ та класичні чорні штани — вдале комбо на щодень. Додайте багатошаровості, аби зробити образ цікавішим. Наприклад, легку сорочку поверх топу. Її можна замінити піджаком — укороченим чи оверсайз. Такий образ підійде абсолютно усім.

Ідеї образів з чорними штанами
Чорні штани, топ та сорочка. Фото з Instagram

Чорні штани та жилетка

Це одне із найстильніших поєднань. Жилетка чудово пасуватиме під класичні чорні штани. Доповнять лук масивні аксесуари та акцентна сумка.

Ідеї образів з чорними штанами
Чорні штани та жилетка. Фото з Instagram

Монохромний образ

Спробуйте створити монохромний образ з чорними класичними штанами. Це буде мати стильний вигляд та привертатиме до вас увагу. Аби зробити його цікавішим, додайте акцент — наприклад, оберіть яскраву сумку чи шкарпетки.

Ідеї образів з чорними штанами
Монохромний образ. Фото з Instagram

Класичні чорні штани — це база, яка має бути в кожному гардеробі. Їх можна цікаво стилізувати та створювати абсолютно різні образи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси роками тримаються в трендах та чому.

Також ми розповідали про те, які штани зроблять фігуру стрункішою.

мода тренди образ стиль штани
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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