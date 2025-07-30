Найзручніші штани літа-2025 — чорні, широкі й стильні

Широкі чорні штани — найуніверсальніша річ сезону
Чорні штани — це не просто базова річ. У 2025-му вони отримали нове дихання: легкі, вільні, з елементами streetwear і бохо. У них хочеться жити, а не тільки мати пристойний вигляд. Ідеальні для міста, подорожей, побачень або навіть для роботи — якщо ви більше про креатив, ніж про дрес-код.
Новини.LIVE розповість більше про трендові штани цього року.
Головні герої цього літа — моделі з легкої бавовни, шовку або льону. Особливо актуальні варіанти з високою талією, розкльошені від стегна або зовсім прямі з чоловічим силуетом. Їхній головний плюс — вони не парять, не здавлюють і не вимагають зусиль, щоб мати стильний вигляд.
Ідеї для образів з чорними штанами
Для міських буднів поєднайте чорні широкі штани з білим або сірим топом і кросівками. Додайте бейсболку, просту сумку-хобо й окуляри у стилі 90-х.
Для вечірньої прогулянки з друзями візьміть той самий низ і додайте до нього білу футболку, великі сережки та босоніжки на платформі. Не забудьте і про аксесуар — стильну сумку. Цей образ уже ближче до виходу на коктейль.
Для романтичного настрою до чорних штанів підійде напівпрозора блуза з обʼємними рукавами, тонкий ремінь, сандалі-гладіатори й прикраси у вінтажному стилі. Ідеально для вечірніх прогулянок або арт-кафе.
За словами стилістів, щоб не мати надто строгий вигляд, грайте на контрастах. Чорні штани самі по собі — річ стримана. Додайте до них щось неочікуване: текстурну тканину (сіточку, мереживо, денім), акцентне взуття або сумку, або навіть легку недбалість — наприклад, светр, casually зав’язаний на плечах. Образ одразу стане живим, динамічним і актуальним.
Раніше ми писали про те, які джинси любить носити цього сезону Даша Квіткова.
Також ми повідомляли, які штани на це літо для різних образів обрала Катерина Реп'яхова.
Читайте Новини.LIVE!