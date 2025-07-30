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Головна Мода Широкі чорні штани — найуніверсальніша річ сезону

Широкі чорні штани — найуніверсальніша річ сезону

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 09:29
Найзручніші штани літа-2025 — чорні, широкі й стильні
Дівчина в чорних штанах. Фото: Freepik

Чорні штани — це не просто базова річ. У 2025-му вони отримали нове дихання: легкі, вільні, з елементами streetwear і бохо. У них хочеться жити, а не тільки мати пристойний вигляд. Ідеальні для міста, подорожей, побачень або навіть для роботи — якщо ви більше про креатив, ніж про дрес-код.

Новини.LIVE розповість більше про трендові штани цього року.

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Головні герої цього літа — моделі з легкої бавовни, шовку або льону. Особливо актуальні варіанти з високою талією, розкльошені від стегна або зовсім прямі з чоловічим силуетом. Їхній головний плюс — вони не парять, не здавлюють і не вимагають зусиль, щоб мати стильний вигляд.

Ідеї для образів з чорними штанами

Для міських буднів поєднайте чорні широкі штани з білим або сірим топом і кросівками. Додайте бейсболку, просту сумку-хобо й окуляри у стилі 90-х. 

Чорні штани з білим топом - універсальний образ
Універсальний образ. Фото з Instagram

Для вечірньої прогулянки з друзями візьміть той самий низ і додайте до нього білу футболку, великі сережки та босоніжки на платформі. Не забудьте і про аксесуар — стильну сумку. Цей образ уже ближче до виходу на коктейль.

Образи з широкими штанами можна створити дуже різні
Широкі чорні штани. Фото з Instagram

Для романтичного настрою до чорних штанів підійде напівпрозора блуза з обʼємними рукавами, тонкий ремінь, сандалі-гладіатори й прикраси у вінтажному стилі. Ідеально для вечірніх прогулянок або арт-кафе.

Штани та блуза - стильна комбінація на кожен день
Романтичний і легкий образ. Фото з Instagram

За словами стилістів, щоб не мати надто строгий вигляд, грайте на контрастах. Чорні штани самі по собі — річ стримана. Додайте до них щось неочікуване: текстурну тканину (сіточку, мереживо, денім), акцентне взуття або сумку, або навіть легку недбалість — наприклад, светр, casually зав’язаний на плечах. Образ одразу стане живим, динамічним і актуальним.

Раніше ми писали про те, які джинси любить носити цього сезону Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, які штани на це літо для різних образів обрала Катерина Реп'яхова.

мода тренди стиль 2025 рік штани
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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