Найзручніші штани літа-2025 — чорні, широкі й стильні

Дівчина в чорних штанах. Фото: Freepik

Чорні штани — це не просто базова річ. У 2025-му вони отримали нове дихання: легкі, вільні, з елементами streetwear і бохо. У них хочеться жити, а не тільки мати пристойний вигляд. Ідеальні для міста, подорожей, побачень або навіть для роботи — якщо ви більше про креатив, ніж про дрес-код.

Новини.LIVE розповість більше про трендові штани цього року.

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Головні герої цього літа — моделі з легкої бавовни, шовку або льону. Особливо актуальні варіанти з високою талією, розкльошені від стегна або зовсім прямі з чоловічим силуетом. Їхній головний плюс — вони не парять, не здавлюють і не вимагають зусиль, щоб мати стильний вигляд.

Ідеї для образів з чорними штанами

Для міських буднів поєднайте чорні широкі штани з білим або сірим топом і кросівками. Додайте бейсболку, просту сумку-хобо й окуляри у стилі 90-х.

Універсальний образ. Фото з Instagram

Для вечірньої прогулянки з друзями візьміть той самий низ і додайте до нього білу футболку, великі сережки та босоніжки на платформі. Не забудьте і про аксесуар — стильну сумку. Цей образ уже ближче до виходу на коктейль.

Широкі чорні штани. Фото з Instagram

Для романтичного настрою до чорних штанів підійде напівпрозора блуза з обʼємними рукавами, тонкий ремінь, сандалі-гладіатори й прикраси у вінтажному стилі. Ідеально для вечірніх прогулянок або арт-кафе.

Романтичний і легкий образ. Фото з Instagram

За словами стилістів, щоб не мати надто строгий вигляд, грайте на контрастах. Чорні штани самі по собі — річ стримана. Додайте до них щось неочікуване: текстурну тканину (сіточку, мереживо, денім), акцентне взуття або сумку, або навіть легку недбалість — наприклад, светр, casually зав’язаний на плечах. Образ одразу стане живим, динамічним і актуальним.

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