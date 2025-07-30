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Главная Мода Широкие черные брюки — самая универсальная вещь сезона

Широкие черные брюки — самая универсальная вещь сезона

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 09:29
Самые удобные брюки лета-2025 — черные, широкие и стильные
Девушка в черных штанах. Фото: Freepik

Черные брюки — это не просто базовая вещь. В 2025-м они получили новое дыхание: легкие, свободные, с элементами streetwear и бохо. В них хочется жить, а не только выглядеть прилично. Идеальны для города, путешествий, свиданий или даже для работы — если вы больше о креативе, чем о дресс-коде.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовых брюках этого года.

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Главные герои этого лета — модели из легкого хлопка, шелка или льна. Особенно актуальны варианты с высокой талией, расклешенные от бедра или совсем прямые с мужским силуэтом. Их главный плюс — они не парят, не сдавливают и не требуют усилий, чтобы выглядеть стильно.

Идеи для образов с черными брюками

Для городских будней сочетайте черные широкие брюки с белым или серым топом и кроссовками. Добавьте бейсболку, простую сумку-хобо и очки в стиле 90-х.

Чорні штани та біла майка - універсальний образ ​
Универсальный образ. Фото из Instagram

Для вечерней прогулки с друзьями возьмите тот же низ и добавьте к нему белую футболку, крупные серьги и босоножки на платформе. Не забудьте и об аксессуаре — стильной сумке. Этот образ уже ближе к выходу на коктейль.

Образи з широкими штанами можна створити дуже різні
Широкие черные брюки. Фото из Instagram

Для романтического настроения к черным брюкам подойдет полупрозрачная блуза с объемными рукавами, тонкий ремень, сандалии-гладиаторы и украшения в винтажном стиле. Идеально для вечерних прогулок или арт-кафе.

Штани та блуза - стильна комбінація на кожен день
Романтический и легкий образ. Фото из Instagram

По словам стилистов, чтобы не выглядеть слишком строго, играйте на контрастах. Черные брюки сами по себе — вещь сдержанная. Добавьте к ним что-то неожиданное: текстурную ткань (сеточку, кружево, деним), акцентную обувь или сумку, или даже легкую небрежность — например, свитер, casually завязанный на плечах. Образ сразу станет живым, динамичным и актуальным.

Ранее мы писали о том, какие джинсы любит носить в этом сезоне Даша Квиткова.

Также мы сообщали, какие брюки на это лето для разных образов выбрала Екатерина Репьяхова.

мода тренды стиль 2025 год штаны
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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