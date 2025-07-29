Любимый завтрак Леди Ди — что помогало ей выглядеть безупречно

Что ела на завтрак принцесса Диана — простой секрет
Принцесса Диана всегда знала, как выглядеть безупречно, даже когда речь шла о завтраке. Ее утро начиналось не с калорийных продуктов, а с легкого и полезного блюда, которое она открыла для себя в швейцарской клинике. Она попробовала его один раз и больше не захотела с ним расставаться.
Об этом пишет издание People.
Какому завтраку принцесса Диана не изменяла годами
Вернувшись в Кенсингтонский дворец, Диана обратилась к своему шеф-повару Даррену Макгрейди и попросила добавить в ее меню одно блюдо. Уже на следующее утро ее ждала ночная овсянка, или мюсли Берчера. Этот рецепт идеальный пример того, как полезное может быть еще и вкусным:
- вечером овсяные хлопья заливают апельсиновым соком;
- утром добавляют греческий йогурт, немного меда, сок лимона, тертое яблоко, чернику и грецкие орехи.
Такое сочетание не только радует вкусовые рецепторы, но и заряжает энергией на весь день.
Отметим, что овсянка — источник медленных углеводов, надолго обеспечивающих сытость и стабильный уровень сахара в крови. Она богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение, а также содержит магний, железо и витамины группы B — незаменимые для нервной системы.
Фрукты и мед добавляют естественную сладость, орехи — полезные жиры и белки, а йогурт — пробиотики для здоровой микрофлоры. И все это без единого грамма лишнего жира.
"Даррен, ты заботься о жирах, а я об углеводах позабочусь в спортзале", — с улыбкой говорила Диана. И она действительно трижды в неделю занималась фитнесом.
Этот рецепт не просто модный завтрак. Это вкусная привычка сильной женщины, которая всегда знала, чего хочет — даже за завтраком.
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