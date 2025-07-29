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Главная Мода Что ела на завтрак принцесса Диана — простой секрет

Что ела на завтрак принцесса Диана — простой секрет

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 08:40
Любимый завтрак Леди Ди — что помогало ей выглядеть безупречно
Принцесса Диана. Фото: кадр из видео

Принцесса Диана всегда знала, как выглядеть безупречно, даже когда речь шла о завтраке. Ее утро начиналось не с калорийных продуктов, а с легкого и полезного блюда, которое она открыла для себя в швейцарской клинике. Она попробовала его один раз и больше не захотела с ним расставаться.

Об этом пишет издание People.

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Вернувшись в Кенсингтонский дворец, Диана обратилась к своему шеф-повару Даррену Макгрейди и попросила добавить в ее меню одно блюдо. Уже на следующее утро ее ждала ночная овсянка, или мюсли Берчера. Этот рецепт идеальный пример того, как полезное может быть еще и вкусным:

  • вечером овсяные хлопья заливают апельсиновым соком;
  • утром добавляют греческий йогурт, немного меда, сок лимона, тертое яблоко, чернику и грецкие орехи.

Такое сочетание не только радует вкусовые рецепторы, но и заряжает энергией на весь день.

Ідеальний приклад сніданку, що обожнювала принцеса Діана
Овсянка. Фото: Freepik

Отметим, что овсянка — источник медленных углеводов, надолго обеспечивающих сытость и стабильный уровень сахара в крови. Она богата клетчаткой, которая улучшает пищеварение, а также содержит магний, железо и витамины группы B — незаменимые для нервной системы.

Фрукты и мед добавляют естественную сладость, орехи — полезные жиры и белки, а йогурт — пробиотики для здоровой микрофлоры. И все это без единого грамма лишнего жира.

"Даррен, ты заботься о жирах, а я об углеводах позабочусь в спортзале", — с улыбкой говорила Диана. И она действительно трижды в неделю занималась фитнесом.

Этот рецепт не просто модный завтрак. Это вкусная привычка сильной женщины, которая всегда знала, чего хочет — даже за завтраком.

Ранее мы писали о том, с помощью какого завтрака себя поддерживает в форме Дженнифер Энистон.

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Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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