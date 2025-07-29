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Головна Мода Що їла на сніданок принцеса Діана — простий секрет

Що їла на сніданок принцеса Діана — простий секрет

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 08:40
Улюблений сніданок Леді Ді — що допомагало їй мати бездоганний вигляд
Принцеса Діана. Фото: кадр з відео

Принцеса Діана завжди знала, як мати бездоганний вигляд, навіть коли мова йшла про сніданок. Її ранок починався не з калорійних продуктів, а з легкої та корисної страви, яку вона відкрила для себе у швейцарській клініці. Вона скуштувала її один раз і більше не захотіла з нею розлучатися.

Про це пише видання People.

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Якому сніданку принцеса Діана не зраджувала роками

Повернувшись до Кенсінгтонського палацу, Діана звернулась до свого шеф-кухаря Даррена Макгрейді і попросила додати до її меню одну страву. Вже наступного ранку її чекала нічна вівсянка, або мюслі Берчера. Цей рецепт ідеальний приклад того, як корисне може бути ще й смачним:

  • ввечері вівсяні пластівці заливають апельсиновим соком;
  • вранці додають грецький йогурт, трохи меду, сік лимона, терте яблуко, чорницю і волоські горіхи.

Таке поєднання не лише тішить смакові рецептори, а й заряджає енергією на весь день.

Ідеальний приклад сніданку, що обожнювала принцеса Діана
Вівсянка. Фото: Freepik

Відзначимо, що вівсянка — джерело повільних вуглеводів, що надовго забезпечують ситість і стабільний рівень цукру в крові. Вона багата на клітковину, яка покращує травлення, а також містить магній, залізо та вітаміни групи B — незамінні для нервової системи.

Фрукти й мед додають природну солодкість, горіхи — корисні жири й білки, а йогурт — пробіотики для здорової мікрофлори. І все це без жодного грама зайвого жиру.

"Даррен, ти дбай про жири, а я про вуглеводи подбаю в спортзалі", — з усмішкою казала Діана. І вона дійсно тричі на тиждень займалась фітнесом. 

Цей рецепт не просто модний сніданок. Це смачна звичка сильної жінки, яка завжди знала, чого хоче — навіть за сніданком.

Раніше ми писали про те, за допомогою якого сніданку себе підтримує у формі Дженніфер Еністон.

Також ми повідомляли, що саме їла на сніданок Коко Шанель.

принцеса Діана мода Сніданок краса стиль
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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