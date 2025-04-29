Стильные футболки на весну-лето 2025 — обзор трендов

Девушка в стильной футболке. Фото: Freepik

Как только появляется шанс отложить куртки и пальто, на сцену выходят футболки — настоящие главные герои весенне-летнего сезона. Их хоть сейчас можно комбинировать с джинсами, шортами или юбками, создавая легкие и стильные образы. А чтобы не потеряться в выборе, вот что будет особенно популярным в этом году.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В каких футболках ходить летом

Футболка с названиями городов

Названия городов на футболках — один из самых милых трендов сезона. Париж, Нью-Йорк, Рим — выбирайте свое место силы или мечту, и, кто знает, возможно, это станет маленьким шагом к большому путешествию.

Оригинальная футболка. Фото из Instagram

Полосатая классика

Полосатая футболка — это как хорошая пара джинсов: всегда уместна. Этим летом модно носить не только привычные нейтральные варианты, но и модели с яркими полосками.

Полосатая футболка. Фото из Instagram

Футболка-поло

Футболка-поло — это когда хочется и спортивного настроения, и немного элегантности. Именно благодаря бренду Miu Miu этим летом поло получило новое дыхание и вернулось на вершину модных рейтингов.

Футболка-поло. Фото из Instagram

Белая футболка

Лучшая инвестиция этого сезона — это белая футболка. И не надо ничего выдумывать: простая, базовая, идеально сочетается со всем, что есть в вашем шкафу.

Белая футболка. Фото из Instagram

Майки на лето

Тонкие бретельки, облегающий крой — именно такие майки сейчас на пике популярности. Их можно носить отдельно или под жакеты, или кардиганы.

Майка. Фото из Instagram

Футболки с надписями

Для того чтобы сказать миру что-то важное можно и без слов — достаточно выбрать правильную футболку с надписью.

Футболка с надписью. Фото из Instagram

Такая футболка выглядит легко, стильно и очень современно.

Ранее мы писали о джинсах, которые стали хитом этого сезона.

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