Стильні футболки на весну-літо 2025 — огляд трендів

Дівчина в стильній футболці. Фото: Freepik

Щойно з’являється шанс відкласти куртки й пальта, на сцену виходять футболки — справжні головні герої весняно-літнього сезону. Їх хоч зараз можна комбінувати з джинсами, шортами чи спідницями, створюючи легкі та стильні образи. А щоб не загубитися у виборі, ось що буде особливо популярним цього року.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Футболка з назвами міст

Назви міст на футболках — один із наймиліших трендів сезону. Париж, Нью-Йорк, Рим — вибирайте своє місце сили або мрію, і, хто знає, можливо, це стане маленьким кроком до великої подорожі.

Оригінальна футболка. Фото з Instagram

Смугаста класика

Смугаста футболка — це як хороша пара джинсів: завжди доречна. Цього літа модно носити не тільки звичні нейтральні варіанти, а й моделі з яскравими смужками.

Смугаста футболка. Фото з Instagram

Футболка-поло

Футболка-поло — це коли хочеться і спортивного настрою, і трішки елегантності. Саме завдяки бренду Miu Miu цього літа поло отримало нове дихання і повернулося на вершину модних рейтингів.

Футболка-поло. Фото з Instagram

Біла футболка

Найкраща інвестиція цього сезону — це біла футболка. І не треба нічого вигадувати: проста, базова, ідеально поєднується з усім, що є у вашій шафі.

Біла футболка. Фото з Instagram

Майки на літо

Тонкі бретельки, облягаючий крій — саме такі майки зараз на піку популярності. Їх можна носити окремо або під жакети чи кардигани.

Майка. Фото з Instagram

Футболки з написами

Для того, щоб сказати світові щось важливе можна й без слів — достатньо обрати правильну футболку з написом.

Футболка з написом. Фото з Instagram

Така футболка має легкий, стильний і дуже сучасний вигляд.

Раніше ми писали про джинси, що стали хітом цього сезону.

Також ми повідомляли про ідеальні базові футболки на кожен день.