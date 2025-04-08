Модні футболки для жінок — що буде в тренді 2025 року

Які футболки будуть у моді у 2025 — ідеальна база на кожен день
Футболка — це не просто базова річ. У 2025-му вона стала повноцінним акцентом у гардеробі. Модні бренди перетворили просту річ на яскраву заяву: тут тобі і креативні фасони, і незвичні деталі, і приємні на дотик матеріали.
Новини.LIVE розповість, які моделі зараз у тренді.
Найкращі футболки 2025 року
Чорні футболки
Класика не старіє. Але в цьому сезоні з акцентами: маленька вишивка чи лаконічний логотип. Вони легко поєднуються з будь-яким стилем — хоч із кежуалом, хоч із гранжем.
Білі футболки
Біла футболка — база на всі часи. У 2025-му вона теж оновилася: щільний трикотаж, трохи об’єму на рукавах, нестандартний крій і річ уже має цікавий вигляд.
Оверсайз футболки
Вільний крій залишився з нами й цього літа. Але важливо, щоб футболка не нагадувала мішок. В моді подовжені рукави, занижена лінія плеча, необроблені краї.
Літні легкі футболки
Ідеальні для спеки. Натуральні тканини, вільний силует, спокійні кольори. А ще ефект легкої пом’ятості, який додає образу розслабленості.
Футболки з принтами
Без принтів влітку ніяк. У 2025 в тренді:
- морська тема (сардини, хвилі);
- фрукти (лимони, апельсини);
- романтика (серця, вінтажні фрази).
Сміливо поєднуйте такі футболки з джинсами або лляними штанами.
Як ми бачимо, цієї весни та літа футболка — не просто річ, а справжній спосіб заявити про себе. Обирайте те, що вам близьке і створюйте свої літні образи легко.
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