Модні футболки для жінок — що буде в тренді 2025 року

Дівчина в білій футболці. Фото: Freepik

Футболка — це не просто базова річ. У 2025-му вона стала повноцінним акцентом у гардеробі. Модні бренди перетворили просту річ на яскраву заяву: тут тобі і креативні фасони, і незвичні деталі, і приємні на дотик матеріали.

Новини.LIVE розповість, які моделі зараз у тренді.

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Чорні футболки

Класика не старіє. Але в цьому сезоні з акцентами: маленька вишивка чи лаконічний логотип. Вони легко поєднуються з будь-яким стилем — хоч із кежуалом, хоч із гранжем.

Чорна футболка з вишивкою. Фото з Instagram

Білі футболки

Біла футболка — база на всі часи. У 2025-му вона теж оновилася: щільний трикотаж, трохи об’єму на рукавах, нестандартний крій і річ уже має цікавий вигляд.

Біла футболка в образі. Фото з Instagram

Оверсайз футболки

Вільний крій залишився з нами й цього літа. Але важливо, щоб футболка не нагадувала мішок. В моді подовжені рукави, занижена лінія плеча, необроблені краї.

Оверсайз футболка. Фото з Instagram

Літні легкі футболки

Ідеальні для спеки. Натуральні тканини, вільний силует, спокійні кольори. А ще ефект легкої пом’ятості, який додає образу розслабленості.

Костюм з натуральної тканини. Фото з Instagram

Футболки з принтами

Без принтів влітку ніяк. У 2025 в тренді:

морська тема (сардини, хвилі);

фрукти (лимони, апельсини);

романтика (серця, вінтажні фрази).

Сміливо поєднуйте такі футболки з джинсами або лляними штанами.

Футболка з сердечком. Фото з Instagram

Як ми бачимо, цієї весни та літа футболка — не просто річ, а справжній спосіб заявити про себе. Обирайте те, що вам близьке і створюйте свої літні образи легко.

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