Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Які футболки будуть у моді у 2025 — ідеальна база на кожен день arrow

Які футболки будуть у моді у 2025 — ідеальна база на кожен день

8 квітня 2025 11:18
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні футболки для жінок — що буде в тренді 2025 року
Дівчина в білій футболці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Футболка — це не просто базова річ. У 2025-му вона стала повноцінним акцентом у гардеробі. Модні бренди перетворили просту річ на яскраву заяву: тут тобі і креативні фасони, і незвичні деталі, і приємні на дотик матеріали. 

Новини.LIVE розповість, які моделі зараз у тренді.

Реклама
Читайте також:

Найкращі футболки 2025 року

Чорні футболки

Класика не старіє. Але в цьому сезоні з акцентами: маленька вишивка чи лаконічний логотип. Вони легко поєднуються з будь-яким стилем — хоч із кежуалом, хоч із гранжем.

Чорна футболка з маленьким акцентом має стильний вигляд
Чорна футболка з вишивкою. Фото з Instagram

Білі футболки

Біла футболка — база на всі часи. У 2025-му вона теж оновилася: щільний трикотаж, трохи об’єму на рукавах, нестандартний крій і річ уже має цікавий вигляд.

Біла футболка входить в базовий гардероб
Біла футболка в образі. Фото з Instagram

Оверсайз футболки

Вільний крій залишився з нами й цього літа. Але важливо, щоб футболка не нагадувала мішок. В моді подовжені рукави, занижена лінія плеча, необроблені краї.

Оверсайз футболки надійно закріпились в трендах
Оверсайз футболка. Фото з Instagram

Літні легкі футболки

Ідеальні для спеки. Натуральні тканини, вільний силует, спокійні кольори. А ще ефект легкої пом’ятості, який додає образу розслабленості.

Костюм з легкої тканини ідеальна покупка для весну
Костюм з натуральної тканини. Фото з Instagram

Футболки з принтами

Без принтів влітку ніяк. У 2025 в тренді:

  • морська тема (сардини, хвилі);
  • фрукти (лимони, апельсини);
  • романтика (серця, вінтажні фрази).

Сміливо поєднуйте такі футболки з джинсами або лляними штанами.

Футболки з принтом знову набирають популярності
Футболка з сердечком. Фото з Instagram

Як ми бачимо, цієї весни та літа футболка — не просто річ, а справжній спосіб заявити про себе. Обирайте те, що вам близьке і створюйте свої літні образи легко. 

Раніше ми писали про те, які спортивні штани будуть найбільш трендові цього року.

Також ми повідомляли, який тренд з 70-х знову в моді.

мода одяг тренди стиль 2025 рік
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама