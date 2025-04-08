Модные футболки для женщин — что будет в тренде 2025 года

Футболки, что будут в моде в 2025 — идеальная база на каждый день
Футболка — это не просто базовая вещь. В 2025-м она стала полноценным акцентом в гардеробе. Модные бренды превратили простую вещь в яркое заявление: тут тебе и креативные фасоны, и необычные детали, и приятные на ощупь материалы.
Новини.LIVE расскажет, какие модели сейчас в тренде.
Лучшие футболки 2025 года
Черные футболки
Классика не стареет. Но в этом сезоне с акцентами: маленькая вышивка или лаконичный логотип. Они легко сочетаются с любым стилем — хоть с кэжуалом, хоть с гранжем.
Белые футболки
Белая футболка — база на все времена. В 2025-м она тоже обновилась: плотный трикотаж, немного объема на рукавах, нестандартный крой и вещь уже выглядит интересно.
Оверсайз футболки
Свободный крой остался с нами и этим летом. Но важно, чтобы футболка не напоминала мешок. В моде удлиненные рукава, заниженная линия плеча, необработанные края.
Летние легкие футболки
Идеальны для жары. Натуральные ткани, свободный силуэт, спокойные цвета. А еще эффект легкой помятости, который добавляет образу расслабленности.
Футболки с принтами
Без принтов летом никак. В 2025 в тренде:
- морская тема (сардины, волны);
- фрукты (лимоны, апельсины);
- романтика (сердца, винтажные фразы).
Смело сочетайте такие футболки с джинсами или льняными брюками.
Как мы видим, этой весной и летом футболка — не просто вещь, а настоящий способ заявить о себе. Выбирайте то, что вам близко и создавайте свои летние образы легко.
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