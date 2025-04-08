Модные футболки для женщин — что будет в тренде 2025 года

Девушка в белой футболке. Фото: Freepik

Футболка — это не просто базовая вещь. В 2025-м она стала полноценным акцентом в гардеробе. Модные бренды превратили простую вещь в яркое заявление: тут тебе и креативные фасоны, и необычные детали, и приятные на ощупь материалы.

Новини.LIVE расскажет, какие модели сейчас в тренде.

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Черные футболки

Классика не стареет. Но в этом сезоне с акцентами: маленькая вышивка или лаконичный логотип. Они легко сочетаются с любым стилем — хоть с кэжуалом, хоть с гранжем.

Черная футболка с вышивкой. Фото из Instagram

Белые футболки

Белая футболка — база на все времена. В 2025-м она тоже обновилась: плотный трикотаж, немного объема на рукавах, нестандартный крой и вещь уже выглядит интересно.

Белая футболка в образе. Фото из Instagram

Оверсайз футболки

Свободный крой остался с нами и этим летом. Но важно, чтобы футболка не напоминала мешок. В моде удлиненные рукава, заниженная линия плеча, необработанные края.

Оверсайз футболка. Фото из Instagram

Летние легкие футболки

Идеальны для жары. Натуральные ткани, свободный силуэт, спокойные цвета. А еще эффект легкой помятости, который добавляет образу расслабленности.

Костюм из натуральной ткани. Фото из Instagram

Футболки с принтами

Без принтов летом никак. В 2025 в тренде:

морская тема (сардины, волны);

фрукты (лимоны, апельсины);

романтика (сердца, винтажные фразы).

Смело сочетайте такие футболки с джинсами или льняными брюками.

Футболка с сердечком. Фото из Instagram

Как мы видим, этой весной и летом футболка — не просто вещь, а настоящий способ заявить о себе. Выбирайте то, что вам близко и создавайте свои летние образы легко.

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