Тренды от Виктории Бекхэм — что носить весной-летом 2025

Виктория Бекхэм. Фото: instagram/victoriabeckham/

Британский модельер Виктория Бекхэм в очередной раз удивила своей коллекцией весна-лето 2025. В образах она акцентировала внимание на нежных и легких шелковых тканях, а также на структурированном крое. Кроме того, был представлен наряд в необычном цвете зеленого яблока.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

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Виктория Бекхэм продолжает исследовать в своих коллекциях взаимодействие между одеждой и телом. Для этого она сочетает женственность с современными тенденциями. Так, модельер представила наряды из шелковых тканей, которые подстраиваются под тело и удачно его облегают, создавая при этом эффект элегантности и прозрачности.

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025. Фото: Harpers Bazaar

Также модельер поэкспериментировала с разрезами на штанинах, которые обнажают колени во время движения. Таким образом Виктория хотела подчеркнуть раскрытие того, что скрывается под швами.

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025. Фото: Harpers Bazaar

Кроме того, Бекхэм продемонстрировала немало вариантов офискора, среди них: жилеты, брюки, юбки и двубортные изделия. В коллекции были и вечерние платья из шелка, которые подчеркивают элегантность и женственность, создавая легкий и сексуальный образ.

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025. Фото: Harpers Bazaar

Коллекция Victoria Beckham весна-лето 2025. Фото: Harpers Bazaar

В общем, в этом сезоне стоит обратить внимание на классические образы, которые сочетают в себе элегантность и инновационные детали. Виктория Бекхэм показала, насколько важна внутренняя сторона образа и как можно подчеркнуть его интимность.

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