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Що носити навесні-2025 — модні поради від Вікторії Бекхем

24 березня 2025 18:18
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор
Тренди від Вікторії Бекхем — що носити весною-літом 2025
Вікторія Бекхем. Фото: instagram/victoriabeckham/
Ірина Савчук - Редактор
Ірина Савчук
Редактор

​Британська модельєрка Вікторія Бекхем вкотре здивувала своєю колекцією весна-літо 2025. В образах вона акцентувала увагу на ніжних та легких шовкових тканинах, а також на структурованому крою. Крім того, було представлене вбрання у незвичному кольорі зеленого яблука.

Про це пише Harpers Bazaar

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Що радить носити навесні Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем продовжує досліджувати у своїх колекціях взаємодію між одягом та тілом. Для цього вона поєднує жіночність із сучасними тенденціями. Так, модельєрка представила вбрання з шовкових тканин, які підлаштовуються під тіло та вдало його облягають, створюючи при цьому ефект елегантності та прозорості. 

Трендові образи від Вікторії Бекхем
Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025. Фото: Harpers Bazaar

Також модельєрка поекспериментувала з розрізами на штанинах, які оголюють коліна під час руху. Таким чином Вікторія хотіла підкреслити розкриття того, що приховується під швами. 

Що радить носити Вікторія Бекхем
Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025. Фото: Harpers Bazaar

Крім того, Бекхем продемонструвала чимало варіантів офіскору, серед них: жилети, штани, спідниці та двобортні вироби. В колекції були і вечірні сукні з шовку, які підкреслюють елегантність та жіночність, створюючи легкий та сексуальний образ.

Трендові сукні від Вікторії Бекхем
Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025. Фото: Harpers Bazaar
Колекція весна-літо 2025 від Вікторії Бекхем
Колекція Victoria Beckham весна-літо 2025. Фото: Harpers Bazaar

Загалом, цього сезону варто звернути увагу на класичні образи, які поєднують в собі елегантність та інноваційні деталі. Вікторія Бекхем показала, наскільки важливою є внутрішня сторона образу та як можна підкреслити його інтимність.

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