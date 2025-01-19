Як носити корсети у 2025 — новий тренд від Вікторії Бекхем

Корсети знову у тренді — їх обожнює Вікторія Бекхем
Повернення модних трендів завжди має свої ознаки, але справжній ренесанс гарантований, якщо у цьому тренді з’являється хтось із знаменитостей. На початку січня цей факт підтвердила Вікторія Бекхем.
Новини.LIVE розповість, чому корсети знову на піку популярності.
За що корсети полюбила Вікторія Бекхем
Вікторія поділилася з підписниками новим фото, де разом із Девідом Бекхемом проводить вечір у ресторані. Головною родзинкою став якраз її вишуканий чорний корсет. Він нагадав моделі початку 2000-х і мав настільки ефектний вигляд, що про це просто неможливо не згадати.
Сімейна пара Бекхемів регулярно тішить фанатів спільними знімками. Вони разом святкують свята, підтримують один одного на важливих подіях та часто діляться теплими моментами свого життя.
До речі, у 2023 році Вікторія Бекхем також відродила популярність суконь-комбінацій, а тепер взялася за корсети. Її образи стають справжнім модним дороговказом, і те, що носить Вікторія, одразу з’являється у гардеробах багатьох її прихильників. Наприклад, колись вона вразила виходом у пальто з високим коміром, а тепер готова знову підкорювати серця корсетами.
Тренд на цей елемент гардероба переживає своє відродження вже кілька років, але 2025-й обіцяє зробити корсети головною модною деталлю.
І не лише Вікторія додає їм популярності: її невістка Нікола Пельц Бекхем, Белла Хадід та Ріанна також обирають корсети як частину своїх образів. Це переконливий доказ того, що ця тенденція остаточно закріплюється у сучасній моді.
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