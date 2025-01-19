Як носити корсети у 2025 — новий тренд від Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхмем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Повернення модних трендів завжди має свої ознаки, але справжній ренесанс гарантований, якщо у цьому тренді з’являється хтось із знаменитостей. На початку січня цей факт підтвердила Вікторія Бекхем.

Новини.LIVE розповість, чому корсети знову на піку популярності.

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Вікторія поділилася з підписниками новим фото, де разом із Девідом Бекхемом проводить вечір у ресторані. Головною родзинкою став якраз її вишуканий чорний корсет. Він нагадав моделі початку 2000-х і мав настільки ефектний вигляд, що про це просто неможливо не згадати.

Вікторія і Девід Бекхем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Сімейна пара Бекхемів регулярно тішить фанатів спільними знімками. Вони разом святкують свята, підтримують один одного на важливих подіях та часто діляться теплими моментами свого життя.

До речі, у 2023 році Вікторія Бекхем також відродила популярність суконь-комбінацій, а тепер взялася за корсети. Її образи стають справжнім модним дороговказом, і те, що носить Вікторія, одразу з’являється у гардеробах багатьох її прихильників. Наприклад, колись вона вразила виходом у пальто з високим коміром, а тепер готова знову підкорювати серця корсетами.

Тренд на цей елемент гардероба переживає своє відродження вже кілька років, але 2025-й обіцяє зробити корсети головною модною деталлю.

Стильний корсет. Фото з Instagram

І не лише Вікторія додає їм популярності: її невістка Нікола Пельц Бекхем, Белла Хадід та Ріанна також обирають корсети як частину своїх образів. Це переконливий доказ того, що ця тенденція остаточно закріплюється у сучасній моді.

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