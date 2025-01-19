Как носить корсеты в 2025 — новый тренд от Виктории Бекхэм

Виктория Бекхмем. Фото: Instagram/victoriabeckham

Возвращение модных трендов всегда имеет свои признаки, но настоящий ренессанс гарантирован, если в этом тренде появляется кто-то из знаменитостей. В начале января этот факт подтвердила Виктория Бекхэм.

Новини.LIVE расскажет, почему корсеты снова на пике популярности.

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Виктория поделилась с подписчиками новым фото, где вместе с Дэвидом Бекхэмом проводит вечер в ресторане. Главной изюминкой стал как раз ее изысканный черный корсет. Он напомнил модели начала 2000-х и выглядел настолько эффектно, что об этом просто невозможно не вспомнить.

Виктория и Дэвид Бекхэм. Фото: Instagram/victoriabeckham

Семейная пара Бекхэмов регулярно радует фанатов совместными снимками. Они вместе празднуют праздники, поддерживают друг друга на важных событиях и часто делятся теплыми моментами своей жизни.

Кстати, в 2023 году Виктория Бекхэм также возродила популярность платьев-комбинаций, а теперь взялась за корсеты. Ее образы становятся настоящим модным путеводителем, и то, что носит Виктория, сразу появляется в гардеробах многих ее поклонников. Например, когда-то она поразила выходом в пальто с высоким воротником, а теперь готова снова покорять сердца корсетами.

Тренд на этот элемент гардероба переживает свое возрождение уже несколько лет, но 2025-й обещает сделать корсеты главной модной деталью.

Стильный корсет. Фото из Instagram

И не только Виктория добавляет им популярности: ее невестка Никола Пельц Бекхэм, Белла Хадид и Рианна также выбирают корсеты как часть своих образов. Это убедительное доказательство того, что эта тенденция окончательно закрепляется в современной моде.

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