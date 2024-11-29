Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов arrow

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов

29 ноября 2024 09:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Стильные находки Черной пятницы 2024 — трендовые вещи, которые хотят все
Магазин одежды. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Черная пятница давно перестала быть только одним днем. Это целая неделя, полная лучших скидок и шансов обновить гардероб без удара по кошельку. Для тех, кто теряется в огромном выборе, мы подготовили подборку трендовых вещей, которые стоит приобрести прямо сейчас.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что следует иметь в своем гардеробе после Черной пятницы.

Читайте также:

Какие стильные вещи сейчас можно купить за пол цены

Длинное шерстяное пальто

Классика, которая не выходит из моды. Такое пальто не только согреет вас в холодную погоду, но и придаст элегантность любому образу. Выбирайте нейтральные цвета — черный, бежевый, коричневый или серый — чтобы легко сочетать его с другой одеждой.

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов - фото 1
Длинное шерстяное пальто. Фото с Instagram

Зимняя дутая куртка

В этом сезоне утепляемся стильно. Объемные дуты куртки остаются в тренде, придавая образу современного вида. Особенно актуальны модели пастельных оттенков или классической черной гаммы.

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов - фото 2
Зимняя куртка. Фото с Instagram

Вельветовые штаны

Удобство и стиль в каждой детали. Вельветовые брюки прекрасно сочетаются со свитерами или рубашками, а их текстура придает уют зимним образам.

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов - фото 3
Вельветовые брюки. Фото с Instagram

Кожаные высокие сапоги

Это must-have для холодного сезона. Высокие сапоги из кожи — не только практичный выбор, но и стильный акцент в гардеробе. Они отлично подходят как к джинсам, так и к платьям.

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов - фото 4
Кожаные высокие сапоги. Фото с Instagram

Классические черные джинсы

Этот базовый элемент гардероба идеально подходит для любого образа — от повседневного до более официального. Черные джинсы всегда смотрятся сдержанно и стильно.

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов - фото 5
Черные джинсы. Фото с Instagram

Объемный свитер

Большой, теплый и стильный свитер — то, что нужно для уютного зимнего образа. Выбирайте модели нейтральных оттенков для максимальной универсальности.

Что купить на Черную пятницу 2024 года — топ модных трендов - фото 6
Свитер в стиле оверсайз. Фото с Instagram

Куда бежать за скидками

Черная пятница — это возможность приобрести эти вещи со значительными скидками. Бренды предлагают безумные предложения, и это как раз то время, чтобы воплотить свои шоппинг-мечты.

Неделя скидок еще продолжается, но лучшие вещи разлетаются мгновенно.

Раньше мы писали о 5 элегантных образах в стиле Елены Зеленской.

Также мы сообщали, какие вещи 90-х снова в моде.

мода одежда Черная пятница акции стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:01 Нововведение декабря — что будет с пенсиями украинцев

09:56 Стоит миллиард — в ГУР показали, как сожгли РЛС "Зоопарк" россиян

09:42 В Киеве поврежденная обломками больница продолжит работу

09:39 Байден отреагировал на масштабный обстрел и обратился к украинцам

09:38 Новые налоги в Украине — когда будем платить 5% военного сбора

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:37 Ночью РФ обстреляла Одесчину — ранены люди, разрушены дома

09:33 Ночная атака дронов — сколько беспилотников сбила ПВО

09:22 Света не будет по 4 часа — новые графики для Одессы на пятницу

09:13 В Кривом Роге заметили самый дорогой кроссовер в мире

09:12 В Грузии полиция применила спецсредства против протестующих

10:01 Нововведение декабря — что будет с пенсиями украинцев

09:56 Стоит миллиард — в ГУР показали, как сожгли РЛС "Зоопарк" россиян

09:42 В Киеве поврежденная обломками больница продолжит работу

09:39 Байден отреагировал на масштабный обстрел и обратился к украинцам

09:38 Новые налоги в Украине — когда будем платить 5% военного сбора

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:37 Ночью РФ обстреляла Одесчину — ранены люди, разрушены дома

09:33 Ночная атака дронов — сколько беспилотников сбила ПВО

09:22 Света не будет по 4 часа — новые графики для Одессы на пятницу

09:13 В Кривом Роге заметили самый дорогой кроссовер в мире

09:12 В Грузии полиция применила спецсредства против протестующих

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Text

13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году