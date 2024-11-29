Стильные находки Черной пятницы 2024 — трендовые вещи, которые хотят все

Магазин одежды. Фото: Pixabay

Черная пятница давно перестала быть только одним днем. Это целая неделя, полная лучших скидок и шансов обновить гардероб без удара по кошельку. Для тех, кто теряется в огромном выборе, мы подготовили подборку трендовых вещей, которые стоит приобрести прямо сейчас.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что следует иметь в своем гардеробе после Черной пятницы.

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Длинное шерстяное пальто

Классика, которая не выходит из моды. Такое пальто не только согреет вас в холодную погоду, но и придаст элегантность любому образу. Выбирайте нейтральные цвета — черный, бежевый, коричневый или серый — чтобы легко сочетать его с другой одеждой.

Длинное шерстяное пальто. Фото с Instagram

Зимняя дутая куртка

В этом сезоне утепляемся стильно. Объемные дуты куртки остаются в тренде, придавая образу современного вида. Особенно актуальны модели пастельных оттенков или классической черной гаммы.

Зимняя куртка. Фото с Instagram

Вельветовые штаны

Удобство и стиль в каждой детали. Вельветовые брюки прекрасно сочетаются со свитерами или рубашками, а их текстура придает уют зимним образам.

Вельветовые брюки. Фото с Instagram

Кожаные высокие сапоги

Это must-have для холодного сезона. Высокие сапоги из кожи — не только практичный выбор, но и стильный акцент в гардеробе. Они отлично подходят как к джинсам, так и к платьям.

Кожаные высокие сапоги. Фото с Instagram

Классические черные джинсы

Этот базовый элемент гардероба идеально подходит для любого образа — от повседневного до более официального. Черные джинсы всегда смотрятся сдержанно и стильно.

Черные джинсы. Фото с Instagram

Объемный свитер

Большой, теплый и стильный свитер — то, что нужно для уютного зимнего образа. Выбирайте модели нейтральных оттенков для максимальной универсальности.

Свитер в стиле оверсайз. Фото с Instagram

Куда бежать за скидками

Черная пятница — это возможность приобрести эти вещи со значительными скидками. Бренды предлагают безумные предложения, и это как раз то время, чтобы воплотить свои шоппинг-мечты.

Неделя скидок еще продолжается, но лучшие вещи разлетаются мгновенно.

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