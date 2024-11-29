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Що купити в Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів

29 листопада 2024 09:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Стильні знахідки Чорної пʼятниці 2024 — трендові речі, які хочуть усі
Магазин одягу. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чорна п’ятниця давно перестала бути лише одним днем. Це цілий тиждень, сповнений найкращих знижок і шансів оновити гардероб без удару по гаманцю. Для тих, хто губиться у величезному виборі, ми підготували добірку трендових речей, які варто придбати просто зараз.

Сайт Новини.LIVE розповість, що варто мати у своєму гардеробі після Чорної п’ятниці.

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Довге вовняне пальто

Класика, яка не виходить з моди. Таке пальто не тільки зігріє вас у холодну погоду, а й додасть елегантності до будь-якого образу. Вибирайте нейтральні кольори — чорний, бежевий, коричневий чи сірий — щоб легко поєднувати його з іншим одягом.

Що купити на Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів - фото 1
Довге вовняне пальто. Фото з Instagram

Зимова дута куртка

Цього сезону утеплюємося стильно. Об’ємні дути куртки залишаються в тренді, додаючи образу сучасного вигляду. Особливо актуальні моделі пастельних відтінків або класичної чорної гами.

Що купити на Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів - фото 2
Зимова куртка. Фото з Instagram

Вельветові штани

Зручність і стиль у кожній деталі. Вельветові штани чудово поєднуються зі светрами чи сорочками, а їхня текстура додає затишку зимовим образам.

Що купити на Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів - фото 3
Вельветові штани. Фото з Instagram

Шкіряні високі чоботи

Це must-have для холодного сезону. Високі чоботи зі шкіри — не тільки практичний вибір, але й стильний акцент у гардеробі. Вони чудово підходять як до джинсів, так і до суконь.

Що купити на Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів - фото 4
Шкіряні високі чоботи. Фото з Instagram

Класичні чорні джинси

Цей базовий елемент гардероба ідеально підходить для будь-якого образу — від повсякденного до більш офіційного. Чорні джинси завжди виглядають стримано і стильно.

Що купити на Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів - фото 5
Чорні джинси. Фото з Instagram

Об'ємний светр

Великий, теплий і стильний светр — те, що потрібно для затишного зимового образу. Вибирайте моделі нейтральних відтінків для максимальної універсальності.

Що купити на Чорну пʼятницю 2024 — топ модних трендів - фото 6
Светр в стилі оверсайз. Фото з Instagram

Куди бігти за знижками

Чорна п’ятниця — це можливість придбати ці речі зі значними знижками. Бренди рекомендують шалені пропозиції, і це саме той час, щоб втілити свої шопінг-мрії.

Наразі тиждень знижок ще триває, але найкращі речі розлітаються миттєво. 

Раніше ми писали про 5 елегантних образів у стилі Олени Зеленської.

Також ми повідомляли, які речі 90-х знову в моді.

мода одяг Чорна п'ятниця акції стиль

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