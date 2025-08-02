Кюлоты или джинсы-коллеш — что станет идеальным выбором на осень

Осенний образ. Фото: Freepik

Осень уже не за горами, поэтому самое время позаботиться о соответствующем гардеробе. Конечно, в это время года не обойтись без брюк. В моде будут как джинсы-клеш, так и кюлоты. Сделать выбор между этими моделями не так уж и просто, ведь оба имеют как плюсы, так и минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Кюлоты или джинсы-клеш — что выбрать

Кюлоты — это широкие брюки, длиной ниже колена. Обычно они имеют высокую или среднюю посадку, благодаря чему визуально уменьшают бедра. Однако важно понимать, что такая модель будет делать ноги короче. Поэтому носить кюлоты стоит с обувью на каблуке. Осенью, особенно в дождливую погоду, это не всегда будет удобно.

Кюлоты. Фото из Instagram

Если подобрать к кюлотам правильную обувь, образы с ними будут выглядеть непревзойденно. Они хорошо комбинируются со свитерами, оверсайз пиджаками или короткими куртками.

В отличие от кюлотов, джинсы-клеш можно носить и с обувью без каблука. Такая модель визуально удлиняет ноги и делает фигуру стройнее. Однако под них стоит тщательнее подбирать верхнюю одежду. Например, избегайте длинных кардиганов или объемных пальто, которые могут сделать образ "тяжелым".

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Неоспоримое преимущество джинсов-клеш — актуальность. Сейчас такая модель находится на пике популярности и не потеряет признание еще в течение нескольких сезонов.

Если вы выбираете между джинсами-клеш и кюлотами, лучше отдайте предпочтение первому варианту на осень. Он будет более универсальным. Однако если вам больше нравятся кюлоты и вы не боитесь трудностей со стилизацией, смело выбирайте их.

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