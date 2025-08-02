Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Что лучше подойдет на осень — кюлоты или джинсы-клеш

Что лучше подойдет на осень — кюлоты или джинсы-клеш

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 08:40
Кюлоты или джинсы-коллеш — что станет идеальным выбором на осень
Осенний образ. Фото: Freepik

Осень уже не за горами, поэтому самое время позаботиться о соответствующем гардеробе. Конечно, в это время года не обойтись без брюк. В моде будут как джинсы-клеш, так и кюлоты. Сделать выбор между этими моделями не так уж и просто, ведь оба имеют как плюсы, так и минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Кюлоты или джинсы-клеш — что выбрать

Кюлоты — это широкие брюки, длиной ниже колена. Обычно они имеют высокую или среднюю посадку, благодаря чему визуально уменьшают бедра. Однако важно понимать, что такая модель будет делать ноги короче. Поэтому носить кюлоты стоит с обувью на каблуке. Осенью, особенно в дождливую погоду, это не всегда будет удобно.

Чи варто на осінь обирати кюлоти
Кюлоты. Фото из Instagram

Если подобрать к кюлотам правильную обувь, образы с ними будут выглядеть непревзойденно. Они хорошо комбинируются со свитерами, оверсайз пиджаками или короткими куртками.

В отличие от кюлотов, джинсы-клеш можно носить и с обувью без каблука. Такая модель визуально удлиняет ноги и делает фигуру стройнее. Однако под них стоит тщательнее подбирать верхнюю одежду. Например, избегайте длинных кардиганов или объемных пальто, которые могут сделать образ "тяжелым".

Чи варто обирати на осінь джинси-кльош
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Неоспоримое преимущество джинсов-клеш — актуальность. Сейчас такая модель находится на пике популярности и не потеряет признание еще в течение нескольких сезонов.

Если вы выбираете между джинсами-клеш и кюлотами, лучше отдайте предпочтение первому варианту на осень. Он будет более универсальным. Однако если вам больше нравятся кюлоты и вы не боитесь трудностей со стилизацией, смело выбирайте их.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы сделают фигуру стройнее.

Также мы рассказывали о новом тренде — эти джинсы поражают необычностью и смелостью.

осень тренды советы Джинсы штаны
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации