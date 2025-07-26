Джинси, що вразили модниць відвертістю — новий тренд, який набирає популярність

Найстильніші джинси, що вражають сміливістю — новий тренд
Цього літа трендовими стали джинси, яку одягнуть лише справжні сміливиці. Ця модель здивувала усіх відвертістю, стилем та неочікуваним дизайнерським рішенням.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Які джинси вразили модниць
Неочікуваний літній тренд — джинси на одну ногу. Вони вражають своєю сміливістю, адже з однієї сторони така модель нагадує шорти, а з іншої — джинси. Для літа такий дизайнерський прийом стане ідеальним варіантом.
В мережі джинси на одну ногу стали справжнім трендом. Модниці створюють з ними різноманітні образи й вдало експериментують. Зокрема, поєднувати такі штани можна з топом та чоботами, які також стали справжнім хітом літа.
Довжина укороченої штанини може бути різною. Популярні як моделі до коліна, так й ультракороткі. Найкраще поєднувати такі джинси з топами або ж сорочками.
Джинси на одну ногу точно притягнуть до вас погляди. Спробуйте стилізувати їх по різному — від класичних образів з родзинкою до особливих сміливих луків.
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