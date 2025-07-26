Джинси, що вразили модниць відвертістю — новий тренд, який набирає популярність

Дівчина у джинсах. Фото: Freepik

Цього літа трендовими стали джинси, яку одягнуть лише справжні сміливиці. Ця модель здивувала усіх відвертістю, стилем та неочікуваним дизайнерським рішенням.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які джинси вразили модниць

Неочікуваний літній тренд — джинси на одну ногу. Вони вражають своєю сміливістю, адже з однієї сторони така модель нагадує шорти, а з іншої — джинси. Для літа такий дизайнерський прийом стане ідеальним варіантом.

Образ з джинсами на одну ногу. Фото з Instagram

В мережі джинси на одну ногу стали справжнім трендом. Модниці створюють з ними різноманітні образи й вдало експериментують. Зокрема, поєднувати такі штани можна з топом та чоботами, які також стали справжнім хітом літа.

Стильні джинси на одну ногу. Фото з Instagram

Довжина укороченої штанини може бути різною. Популярні як моделі до коліна, так й ультракороткі. Найкраще поєднувати такі джинси з топами або ж сорочками.

Джинси на одну ногу. Фото з Instagram

Джинси на одну ногу точно притягнуть до вас погляди. Спробуйте стилізувати їх по різному — від класичних образів з родзинкою до особливих сміливих луків.

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