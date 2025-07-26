Джинсы, поразившие модниц откровенностью — новый тренд, который набирает популярность

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Этим летом трендовыми стали джинсы, которую наденут только настоящие смельчаки. Эта модель удивила всех откровенностью, стилем и неожиданным дизайнерским решением.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие джинсы поразили модниц

Неожиданный летний тренд — джинсы на одну ногу. Они поражают своей смелостью, ведь с одной стороны такая модель напоминает шорты, а с другой — джинсы. Для лета такой дизайнерский прием станет идеальным вариантом.

Образ с джинсами на одну ногу. Фото из Instagram

В сети джинсы на одну ногу стали настоящим трендом. Модницы создают с ними разнообразные образы и удачно экспериментируют. В частности, сочетать такие брюки можно с топом и сапогами, которые также стали настоящим хитом лета.

Стильные джинсы на одну ногу. Фото из Instagram

Длина укороченной штанины может быть разной. Популярны как модели до колена, так и ультракороткие. Лучше всего сочетать такие джинсы с топами или же рубашками.

Джинсы на одну ногу. Фото из Instagram

Джинсы на одну ногу точно притянут к вам взгляды. Попробуйте стилизовать их по-разному — от классических образов с изюминкой до особых смелых луков.

Напомним, раньше мы писали о том, какие джинсы обожает носить Даша Квиткова.

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