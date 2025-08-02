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Головна Мода Що краще підійде на осінь — кюлоти чи джинси-кльош

Що краще підійде на осінь — кюлоти чи джинси-кльош

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 08:40
Кюлоти чи джинси-кольош — що стане ідеальним вибором на осінь
Осінній образ. Фото: Freepik

Осінь вже не за горами, тож саме час подбати про відповідний гардероб. Звісно, в цю пору року не обійтися без штанів. В моді будуть як джинси-кльош, так й кюлоти. Зробити вибір між цими моделями не так вже й просто, адже обоє мають як плюси, так й мінуси.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Кюлоти чи джинси-кльош — що обрати

Кюлоти — це широкі штани, довжиною нижче коліна. Зазвичай вони мають високу або середню посадку, завдяки чому візуально зменшують стегна. Однак важливо розуміти, що така модель буде робити ноги коротшими. Через це носити кюлоти варто з взуттям на підборах. Восени, особливо у дощову погоду, це не завжди буде зручно.

Чи варто на осінь обирати кюлоти
Кюлоти. Фото з Instagram

Якщо підібрати до кюлотів правильне взуття, образи з ними будуть мати неперевершений вигляд. Вони гарно комбінуються зі светрами, оверсайз піджаками чи короткими куртками.

На відміну від кюлотів, джинси-кльош можна носити й з взуттям без підборів. Така модель візуально видовжує ноги та робить фігуру стрункішою. Однак під них варто ретельніше підбирати верхній одяг. Наприклад, уникайте довгих кардиганів чи об'ємних пальт, які можуть зробити образ "важким".

Чи варто обирати на осінь джинси-кльош
Джинси-кльош. Фото з Instagram

Беззаперечна перевага джинсів-кльош — актуальність. Зараз така модель знаходиться на піку популярності й не втратить визнання ще протягом кількох сезонів.

Якщо ви обираєте між джинсами-кольош та кюлотами, краще віддайте перевагу першому варіанту на осінь. Він буде більш універсальним. Однак якщо вам більше подобаються кюлоти й ви не боїтесь труднощів зі стилізацією, сміливо обирайте їх. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси зроблять фігуру стрункішою.

Також ми розповідали про новий тренд — ці джинси вражають незвичністю й сміливістю.

осінь тренди поради Джинси штани
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
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