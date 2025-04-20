Как выглядеть стройнее на фото — советы, которые точно сработают

Девушка на фотосессии. Фото: Pexels

Фотография — это способ показать ваши лучшие стороны. Если вы хотите иметь привлекательный вид и казаться стройнее на фотографии, стоит знать о нескольких секретах. Это поможет выходить удачно на каждом фото.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как выглядеть стройнее на фото

Главный секрет удачной фотографии — поднятый подбородок. Это сделает ваше лицо более изящным. Не бойтесь поднимать подбородок, также можно немного повернуть голову в сторону. Такой прием часто используют модели и актрисы.

Девушка с приподнятым подбородком. Фото из Instagram

Не стоит фотографироваться "в лоб". Лучше станьте боком, где-то под углом 45 градусов. Поставьте одну ногу перед другой, но не переносите вес вперед. Наоборот — дайте нагрузку на ногу, которая находится позади. Это поможет выглядеть стройнее на фото.

Девушка позирует для фото. Фото из Instagram

Подчеркните свою талию. Поставьте руку на нее или же на бедро. Делайте плавное движение, чтобы не прижимать руку к телу. Так ваши плечи не будут казаться широкими.

Девушка держит руку на талии. Фото из Instagram

Еще один секрет, который поможет удачно выходить на всех снимках — ракурс. Не стоит фотографироваться сверху. Камера должна быть выше уровня лица, удлиняя шею и тело. Этот прием точно сделает вас визуально стройнее.

Идея для фото сверху. Фото из Instagram

Табу для фото — скрещивание ног в коленях. Если вы фотографируетесь сидя, скрестите ноги в области лодыжек и сядьте на край стула. Так вы будете выглядеть изящнее на фото.

Девушка позирует для фото сидя. Фото из Instagram

Эти простые советы точно помогут вам хорошо выглядеть на фото. Экспериментируйте и не бойтесь пробовать разные способы, чтобы найти свою формулу идеального фото.

Напомним, ранее мы писали о том, как визуально уменьшить возраст. Поможет в этом правильно подобранный макияж.

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