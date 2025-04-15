Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Модні речі, про які краще забути після 40 років arrow

Модні речі, про які краще забути після 40 років

15 квітня 2025 10:40
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Що в гардеробі старить жінку після 40 — приберіть ці речі з образу
Зріла жінка, що має гарний вигляд. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Гарний стиль починається не з одягу. Він починається з внутрішнього відчуття — коли ти добре себе почуваєш, ти починаєш мати кращий вигляд. А вже тоді мода стає твоїм союзником, а не ворогом. Якщо є шанс мати свіжіший, молодший та стрункіший вигляд — то чому б ним не скористатися?

Новини.LIVE дасть декілька порад з цього приводу.

Реклама
Читайте також:

Ось кілька речей, яких краще уникати, якщо хочеться мати сучасний і привабливий вигляд після 40. 

Модні поради для зрілих жінок

Горизонтальні смуги не найкраща ідея

Так, смужки — класика. Але не всі однаково корисні. Широкі горизонтальні смуги можуть зробити фігуру масивнішою. Іноді настільки, що навіть штани чи взуття не рятують.

А от вузькі смужки — особливо вертикальні або діагональні — можуть творити дива. Якщо ще й V-подібний виріз, то взагалі супер: витягує силует і робить шию витонченішою.

Одяг в смужку зараз в тренді
Сарафан в полоску. Фото з Instagram

Забагато декору — це теж проблема

Більше не завжди означає краще. Бантики, зав’язки, масивні елементи часто "обрамляють" саме ті зони, які ми хочемо приховати, а не підкреслити. Наприклад, зав’язка на кардигані прямо над животом — це не те, що вам потрібне. Навпаки, мінімалістичні речі подовженого крою роблять образ більш охайним і сучасним.

Великі квіткові принти

Так, квітковий візерунок ніколи не виходить з моди. Але якщо вибрати надто масивний і яскравий принт, він починає працювати проти вас. Особливо якщо це ще й на широкій туніці — ефект "розширення" гарантовано.

Квітковий принт покинув модний подіум
Блузка з квітковим принтом. Фото з Instagram

Краще маленькі квіточки на блузці, коротшій довжині, з відкритою зоною декольте. Такий принт має витонченіший і дорожчий вигляд.

Раніше ми писали про те, який макіяж може візуально зменшити вік.

Також ми повідомляли, як зробити дійсно гарне фото після 50 років.

мода одяг речі стиль жінки за 50 років
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама