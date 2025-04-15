Що в гардеробі старить жінку після 40 — приберіть ці речі з образу

Зріла жінка, що має гарний вигляд. Фото: Freepik

Гарний стиль починається не з одягу. Він починається з внутрішнього відчуття — коли ти добре себе почуваєш, ти починаєш мати кращий вигляд. А вже тоді мода стає твоїм союзником, а не ворогом. Якщо є шанс мати свіжіший, молодший та стрункіший вигляд — то чому б ним не скористатися?

Новини.LIVE дасть декілька порад з цього приводу.

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Модні поради для зрілих жінок

Горизонтальні смуги не найкраща ідея

Так, смужки — класика. Але не всі однаково корисні. Широкі горизонтальні смуги можуть зробити фігуру масивнішою. Іноді настільки, що навіть штани чи взуття не рятують.

А от вузькі смужки — особливо вертикальні або діагональні — можуть творити дива. Якщо ще й V-подібний виріз, то взагалі супер: витягує силует і робить шию витонченішою.

Сарафан в полоску. Фото з Instagram

Забагато декору — це теж проблема

Більше не завжди означає краще. Бантики, зав’язки, масивні елементи часто "обрамляють" саме ті зони, які ми хочемо приховати, а не підкреслити. Наприклад, зав’язка на кардигані прямо над животом — це не те, що вам потрібне. Навпаки, мінімалістичні речі подовженого крою роблять образ більш охайним і сучасним.

Великі квіткові принти

Так, квітковий візерунок ніколи не виходить з моди. Але якщо вибрати надто масивний і яскравий принт, він починає працювати проти вас. Особливо якщо це ще й на широкій туніці — ефект "розширення" гарантовано.

Блузка з квітковим принтом. Фото з Instagram

Краще маленькі квіточки на блузці, коротшій довжині, з відкритою зоною декольте. Такий принт має витонченіший і дорожчий вигляд.

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