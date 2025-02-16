Як мати молодший вигляд на фото після 50 — топ поради

Гарна жінка. Фото: Freepik

Чому жінка після 50 років має мати нудний вигляд? Хто вирішив, що після певного віку потрібно перестати експериментувати із зовнішністю, носити виключно "скромний" одяг і уникати камер? Це лише черговий стереотип, який не має нічого спільного з реальністю. Мати гарний вигляд можна у будь-якому віці — варто лише знати кілька простих трюків.

Про це детально розповідали Ukr.Media.

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Легкий макіяж — краще, ніж товстий шар косметики

Існує міф, що чим більше тонального засобу — тим менше зморшок видно. Насправді все навпаки. Щільний тон лише підкреслює рельєф шкіри, робить обличчя неприродним і додає вік. Щоб мати свіжий на фото:

використовуйте легкий тональний крем або ВВ-крем;

добре зволожуйте шкіру перед макіяжем;

додавайте трохи рум’ян — вони роблять обличчя живішим;

відмовтесь від занадто темних відтінків помади — вони можуть додати суворості.

Жінка з фотоапаратом. Фото: Freepik

Ракурс вирішує все

Подвійне підборіддя може проявитися навіть у тих, хто його ніколи не мав. Невдалий ракурс додає віку, робить обличчя втомленим. Щоб уникнути цього:

Не нахиляйте голову вниз.

Тримайте спину рівно.

Легко витягуйте підборіддя вперед.

Найкращий кут зйомки — трохи зверху або на рівні очей.

Правильний одяг

Не варто уникати сучасного одягу лише через вік. Оверсайз та летючі тканини роблять образ стильним та легким, а ось надто облягаючі речі можуть підкреслювати недоліки.

Вибирайте легкі, вільні силуети.

Одяг у спокійних тонах візуально освіжає.

Уникайте надмірних принтів та дрібних деталей, які можуть бути зайвими.

Стильна жінка. Фото: Freepik

Відчуття своєї краси

Багато жінок після 50 бояться мати надто яскравий вигляд, ніби це щось погане. Насправді головне — це впевненість. Вона читається в позах, виразі обличчя та погляді.

Посміхайтеся природно. Дозвольте собі різні пози, а не лише стандартну "руки перед собою". Не ховайтеся за сумкою — вона не має бути головним акцентом фото.

Головний секрет

Не бійтеся фотоапарата. Вік — це не привід ховатися. Чим більше ви собі подобаєтеся, тим природніший будете мати вигляд на фотографіях. Змінюйте ракурси, експериментуйте зі стилем, і головне — будьте собою!

Раніше ми писали про те, як доглядати за собою після 50 років, щоб мати класний вигляд.

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