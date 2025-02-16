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Як зробити вдале фото після 50 — головні лайфхаки

16 лютого 2025 11:12
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як мати молодший вигляд на фото після 50 — топ поради
Гарна жінка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чому жінка після 50 років має мати нудний вигляд? Хто вирішив, що після певного віку потрібно перестати експериментувати із зовнішністю, носити виключно "скромний" одяг і уникати камер? Це лише черговий стереотип, який не має нічого спільного з реальністю. Мати гарний вигляд можна у будь-якому віці — варто лише знати кілька простих трюків.

Про це детально розповідали Ukr.Media

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Легкий макіяж — краще, ніж товстий шар косметики

Існує міф, що чим більше тонального засобу — тим менше зморшок видно. Насправді все навпаки. Щільний тон лише підкреслює рельєф шкіри, робить обличчя неприродним і додає вік. Щоб мати свіжий на фото:

  • використовуйте легкий тональний крем або ВВ-крем;
  • добре зволожуйте шкіру перед макіяжем;
  • додавайте трохи рум’ян — вони роблять обличчя живішим;
  • відмовтесь від занадто темних відтінків помади — вони можуть додати суворості.
Усім хочеться мати гарний вигляд на фото
Жінка з фотоапаратом. Фото: Freepik

Ракурс вирішує все

Подвійне підборіддя може проявитися навіть у тих, хто його ніколи не мав. Невдалий ракурс додає віку, робить обличчя втомленим. Щоб уникнути цього:

  • Не нахиляйте голову вниз.
  • Тримайте спину рівно.
  • Легко витягуйте підборіддя вперед.
  • Найкращий кут зйомки — трохи зверху або на рівні очей.

Правильний одяг

Не варто уникати сучасного одягу лише через вік. Оверсайз та летючі тканини роблять образ стильним та легким, а ось надто облягаючі речі можуть підкреслювати недоліки.

  • Вибирайте легкі, вільні силуети.
  • Одяг у спокійних тонах візуально освіжає.
  • Уникайте надмірних принтів та дрібних деталей, які можуть бути зайвими.
Для гарного фото потрібно підібрати не тільки гарний ракурс
Стильна жінка. Фото: Freepik

Відчуття своєї краси

Багато жінок після 50 бояться мати надто яскравий вигляд, ніби це щось погане. Насправді головне — це впевненість. Вона читається в позах, виразі обличчя та погляді.

  1. Посміхайтеся природно.
  2. Дозвольте собі різні пози, а не лише стандартну "руки перед собою".
  3. Не ховайтеся за сумкою — вона не має бути головним акцентом фото.

Головний секрет

Не бійтеся фотоапарата. Вік — це не привід ховатися. Чим більше ви собі подобаєтеся, тим природніший будете мати вигляд на фотографіях. Змінюйте ракурси, експериментуйте зі стилем, і головне — будьте собою!

Раніше ми писали про те, як доглядати за собою після 50 років, щоб мати класний вигляд.

Також ми повідомляли, як потрібно фарбуватись після 50 років.

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