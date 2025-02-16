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Как сделать удачное фото после 50 — главные лайфхаки

16 февраля 2025 11:12
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как выглядеть моложе на фото после 50 — топ советов — как выглядеть моложе на фото
Красивая женщина. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Почему женщина после 50 лет должна выглядеть скучно? Кто решил, что после определенного возраста нужно перестать экспериментировать с внешностью, носить исключительно "скромную" одежду и избегать камер? Это лишь очередной стереотип, который не имеет ничего общего с реальностью. Хорошо выглядеть можно в любом возрасте — стоит лишь знать несколько простых трюков.

Об этом подробно рассказывали Ukr.Media.

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Легкий макияж — лучше, чем толстый слой косметики

Существует миф, что чем больше тонального средства — тем меньше морщин видно. На самом деле все наоборот. Плотный тон лишь подчеркивает рельеф кожи, делает лицо неестественным и добавляет возраст. Чтобы иметь свежий на фото:

  • используйте легкий тональный крем или ВВ-крем;
  • хорошо увлажняйте кожу перед макияжем;
  • добавляйте немного румян — они делают лицо более живым;
  • откажитесь от слишком темных оттенков помады — они могут добавить строгости.
Усім хочеться мати гарний вигляд на фото
Женщина с фотоаппаратом. Фото: Freepik

Ракурс решает все

Двойной подбородок может проявиться даже у тех, кто его никогда не имел. Неудачный ракурс добавляет возраста, делает лицо уставшим. Чтобы избежать этого:

  • Не наклоняйте голову вниз.
  • Держите спину ровно.
  • Легко вытягивайте подбородок вперед.
  • Лучший угол съемки — немного сверху или на уровне глаз.

Правильная одежда

Не стоит избегать современной одежды только из-за возраста. Оверсайз и летящие ткани делают образ стильным и легким, а вот слишком облегающие вещи могут подчеркивать недостатки.

  • Выбирайте легкие, свободные силуэты.
  • Одежда в спокойных тонах визуально освежает.
  • Избегайте чрезмерных принтов и мелких деталей, которые могут быть лишними.
Для гарного фото потрібно підібрати не тільки гарний ракурс
Стильная женщина. Фото: Freepik

Ощущение своей красоты

Многие женщины после 50 боятся выглядеть слишком ярко, будто это что-то плохое. На самом деле главное — это уверенность. Она читается в позах, выражении лица и взгляде.

  1. Улыбайтесь естественно.
  2. Позвольте себе разные позы, а не только стандартную "руки перед собой".
  3. Не прячьтесь за сумкой — она не должна быть главным акцентом фото.

Главный секрет

Не бойтесь фотоаппарата. Возраст — это не повод прятаться. Чем больше вы себе нравитесь, тем естественнее будете выглядеть на фотографиях. Меняйте ракурсы, экспериментируйте со стилем, и главное — будьте собой!

Ранее мы писали о том, как ухаживать за собой после 50 лет, чтобы выглядеть классно.

Также мы сообщали, как нужно краситься после 50 лет.

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