Как выглядеть моложе на фото после 50 — топ советов — как выглядеть моложе на фото

Красивая женщина. Фото: Freepik

Почему женщина после 50 лет должна выглядеть скучно? Кто решил, что после определенного возраста нужно перестать экспериментировать с внешностью, носить исключительно "скромную" одежду и избегать камер? Это лишь очередной стереотип, который не имеет ничего общего с реальностью. Хорошо выглядеть можно в любом возрасте — стоит лишь знать несколько простых трюков.

Об этом подробно рассказывали Ukr.Media.

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Легкий макияж — лучше, чем толстый слой косметики

Существует миф, что чем больше тонального средства — тем меньше морщин видно. На самом деле все наоборот. Плотный тон лишь подчеркивает рельеф кожи, делает лицо неестественным и добавляет возраст. Чтобы иметь свежий на фото:

используйте легкий тональный крем или ВВ-крем;

хорошо увлажняйте кожу перед макияжем;

добавляйте немного румян — они делают лицо более живым;

откажитесь от слишком темных оттенков помады — они могут добавить строгости.

Женщина с фотоаппаратом. Фото: Freepik

Ракурс решает все

Двойной подбородок может проявиться даже у тех, кто его никогда не имел. Неудачный ракурс добавляет возраста, делает лицо уставшим. Чтобы избежать этого:

Не наклоняйте голову вниз.

Держите спину ровно.

Легко вытягивайте подбородок вперед.

Лучший угол съемки — немного сверху или на уровне глаз.

Правильная одежда

Не стоит избегать современной одежды только из-за возраста. Оверсайз и летящие ткани делают образ стильным и легким, а вот слишком облегающие вещи могут подчеркивать недостатки.

Выбирайте легкие, свободные силуэты.

Одежда в спокойных тонах визуально освежает.

Избегайте чрезмерных принтов и мелких деталей, которые могут быть лишними.

Стильная женщина. Фото: Freepik

Ощущение своей красоты

Многие женщины после 50 боятся выглядеть слишком ярко, будто это что-то плохое. На самом деле главное — это уверенность. Она читается в позах, выражении лица и взгляде.

Улыбайтесь естественно. Позвольте себе разные позы, а не только стандартную "руки перед собой". Не прячьтесь за сумкой — она не должна быть главным акцентом фото.

Главный секрет

Не бойтесь фотоаппарата. Возраст — это не повод прятаться. Чем больше вы себе нравитесь, тем естественнее будете выглядеть на фотографиях. Меняйте ракурсы, экспериментируйте со стилем, и главное — будьте собой!

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