Как выглядеть моложе на фото после 50 — топ советов — как выглядеть моложе на фото

Как сделать удачное фото после 50 — главные лайфхаки
Почему женщина после 50 лет должна выглядеть скучно? Кто решил, что после определенного возраста нужно перестать экспериментировать с внешностью, носить исключительно "скромную" одежду и избегать камер? Это лишь очередной стереотип, который не имеет ничего общего с реальностью. Хорошо выглядеть можно в любом возрасте — стоит лишь знать несколько простых трюков.
Об этом подробно рассказывали Ukr.Media.
Как улучшить фото после 50 — важные нюансы
Легкий макияж — лучше, чем толстый слой косметики
Существует миф, что чем больше тонального средства — тем меньше морщин видно. На самом деле все наоборот. Плотный тон лишь подчеркивает рельеф кожи, делает лицо неестественным и добавляет возраст. Чтобы иметь свежий на фото:
- используйте легкий тональный крем или ВВ-крем;
- хорошо увлажняйте кожу перед макияжем;
- добавляйте немного румян — они делают лицо более живым;
- откажитесь от слишком темных оттенков помады — они могут добавить строгости.
Ракурс решает все
Двойной подбородок может проявиться даже у тех, кто его никогда не имел. Неудачный ракурс добавляет возраста, делает лицо уставшим. Чтобы избежать этого:
- Не наклоняйте голову вниз.
- Держите спину ровно.
- Легко вытягивайте подбородок вперед.
- Лучший угол съемки — немного сверху или на уровне глаз.
Правильная одежда
Не стоит избегать современной одежды только из-за возраста. Оверсайз и летящие ткани делают образ стильным и легким, а вот слишком облегающие вещи могут подчеркивать недостатки.
- Выбирайте легкие, свободные силуэты.
- Одежда в спокойных тонах визуально освежает.
- Избегайте чрезмерных принтов и мелких деталей, которые могут быть лишними.
Ощущение своей красоты
Многие женщины после 50 боятся выглядеть слишком ярко, будто это что-то плохое. На самом деле главное — это уверенность. Она читается в позах, выражении лица и взгляде.
- Улыбайтесь естественно.
- Позвольте себе разные позы, а не только стандартную "руки перед собой".
- Не прячьтесь за сумкой — она не должна быть главным акцентом фото.
Главный секрет
Не бойтесь фотоаппарата. Возраст — это не повод прятаться. Чем больше вы себе нравитесь, тем естественнее будете выглядеть на фотографиях. Меняйте ракурсы, экспериментируйте со стилем, и главное — будьте собой!
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