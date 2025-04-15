Что в гардеробе старит женщину после 40 — уберите эти вещи из образа

Зрелая женщина, хорошо выглядящая. Фото: Freepik

Хороший стиль начинается не с одежды. Он начинается с внутреннего ощущения — когда ты хорошо себя чувствуешь, ты начинаешь выглядеть лучше. А уже тогда мода становится твоим союзником, а не врагом. Если есть шанс выглядеть свежее, моложе и стройнее — то почему бы им не воспользоваться?

Новини.LIVE даст несколько советов по этому поводу.

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Модные советы для зрелых женщин

Горизонтальные полосы не лучшая идея

Да, полоски — классика. Но не все одинаково полезны. Широкие горизонтальные полосы могут сделать фигуру более массивной. Иногда настолько, что даже брюки или обувь не спасают.

А вот узкие полоски — особенно вертикальные или диагональные — могут творить чудеса. Если еще и V-образный вырез, то вообще супер: вытягивает силуэт и делает шею изящнее.

Сарафан в полоску. Фото из Instagram

Слишком много декора — это тоже проблема

Больше не всегда означает лучше. Бантики, завязки, массивные элементы часто "обрамляют" именно те зоны, которые мы хотим скрыть, а не подчеркнуть. Например, завязка на кардигане прямо над животом — это не то, что вам нужно. Напротив, минималистичные вещи удлиненного кроя делают образ более опрятным и современным.

Крупные цветочные принты

Да, цветочный узор никогда не выходит из моды. Но если выбрать слишком массивный и яркий принт, он начинает работать против вас. Особенно если это еще и на широкой тунике — эффект "расширения" гарантирован.

Блузка с цветочным принтом. Фото из Instagram

Лучше маленькие цветочки на блузке, более короткой длине, с открытой зоной декольте. Такой принт выглядит изящнее и дороже.

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